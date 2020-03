A cortina digital de mentiras (I)

Em 2016, na recta final das eleições americanas, foi criado um boato: Hillary Clinton era a líder de uma rede de pedofilia que praticava rituais satânicos com menores, operando a partir da cave de uma pizzaria. Não é preciso estar extremamente bem informado para pôr em causa esta desinformação. No entanto, este rebuscado boato ganhou vida. Construído a partir de informação real sobre um membro da campanha de Clinton suspeito de ter trocado mensagens com uma menor, foi originalmente disseminado em vários grupos de discussão do Reddit ou do 4Chan, por grupos radicais de extrema-direita. Como dizia António Aleixo, "Para a mentira ser segura e atingir profundidade tem de trazer à mistura qualquer coisa de verdade."

Este boato alimentou uma sucessão de notícias falsas que eventualmente foram divulgadas no Facebook e Twitter, por apoiantes de Donald Trump e, posteriormente, alavancadas pelos exércitos de bots (contas falsas), de notícias falsas das fábricas de trolls Russas (campanhas de desinformação) e da chamada alt-right. Do primeiro post no Facebook, em 29 de Outubro, até ao dia 4 de Novembro, passou menos de uma semana. Neste dia, um homem que acreditava que Hillary Clinton efectivamente mantinha crianças como escravas sexuais duma rede de pedofilia, numa Pizzaria em Washington, viajou da Carolina do Norte até à capital e entrou no estabelecimento começando a disparar para o ar para intimidar os responsáveis a dizer onde era a cave onde escondiam as crianças. Atónitos, os empregados informaram-no que aquele local não tinha cave... Felizmente não houve vítimas, mas esta fake news teve consequências reais. No dia 8 de Novembro, contra todas as expectativas, Hillary Clinton perdia as eleições e passava à história. Donald Trump ganhava as eleições com as histórias que ele próprio tinha criado.

Desde que é Presidente, Donald Trump já ultrapassou as 15.000 mentiras registadas em afirmações públicas, e, na verdade, foi ele que popularizou a expressão fake news, utilizando-a, no seu caso, para catalogar as notícias dos media com as quais discorda. Ao invés de recorrer a argumentação para defender os seus pontos de vista, Trump optou por considerar todas as notícias negativas que versam sobre si, como fake news, ao mesmo tempo que propaga informação falsa através do Twitter ou dos mesmos media.

A esta nova realidade em que representantes de vários Estados se habituaram a comunicar directamente e sem intermediários, chamamos de pós-verdade.

No mundo pós-verdade, sustentado nos meios digitais, sobretudo nas redes sociais - o 5º poder - devemos (re)classificar as fake-news para evitar generalizações grosseiras. Existem três categorias: (1) a informação incorrecta ou erros, como o valor da contribuição do Reino Unido para a UE, inflaccionado por Boris Johnson e que se tornou a bandeira anti-UE no processo do Brexit; (2) as mentiras ou conspirações, divulgadas como informação para enganar que, no fundo, constituem a principal arma da desinformação, como foi o caso do Pizzagate; e (3) a informação negativa, a fofoca, isto é, a propagação de informação que, embora real, é pejorativa e pouco relevante, como no clássico exemplo de Bill Clinton ter fumado erva na Universidade.

Porque é que nos devemos preocupar com tudo isto? Numa sociedade em crescente polarização, que procura confirmar as crenças e não os factos, é importante reter que, ao aceitar que não haja quem confirme a veracidade da informação, ou que deixe de haver lugar para escutar outra opinião ou dar lugar ao contraditório, se caminhe cada vez mais para uma comunicação directa entre o orador e a sua audiência, abrindo-se a porta para que, para além das figuras públicas eleitas ou da oposição, também organizações secretas possam recorrer à adulteração de notícias, ou à adulteração de imagens e de vídeos, com elevado nível de semelhança com a realidade (as deep fakes). E tudo com consequências imprevisíveis. Quando não sabemos quem está a falar com as pessoas por detrás da cortina digital, como podemos ajudá-las a perceber que estão a ser manipuladas?

Mais, segundo um estudo do Instituto Inglês, Research Digest, a falta de atenção que caracteriza o consumo e veiculação de informação actual, leva a que mesmo quem esteja capacitado para descodificar e questionar uma mensagem falsa, a retransmita sem reflectir sobre a mesma. O sentido de urgência que caracteriza a vida online corrente impele-nos a fazê-lo. Segundo o mesmo estudo, abundam exemplos daqueles que, tendo tido a oportunidade de reflectir sobre uma notícia que partilharam, optariam por não a divulgar.

Como é que se lida então com esta complexa teia que envolve cidadãos que recebem informação directa e publicidade segmentada, de figuras públicas, tais como políticos, bots e exércitos de propagação de desinformação?

Existem pelo menos duas formas de lidar com este problema: através de regulação - que, ao nível europeu depende essencialmente da capacidade de intervenção da UE -, mas, sobretudo, através da educação da população. Opções que irei desenvolver na segunda parte deste artigo.