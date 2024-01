Abandonar o abandono

O problema da Portugalite não é o aguçar do espírito crítico para com as nossas maleitas (...) mas sim a dificuldade em coletivamente nos orgulharmos daquilo que fizemos bem, dos caminhos que trilhámos de modo exemplar.

Foi há quase quarenta anos – sim, é esse o tempo que nos separa da década de 80 – que Miguel Esteves Cardoso definiu a Portugalite, "uma inflamação nervosa que consiste em estar sempre a dizer mal de Portugal".

O problema da Portugalite não é o aguçar do espírito crítico para com as nossas maleitas, recomendável atitude inconformista que eleva os patamares de exigência republicana que colocamos aos nossos responsáveis políticos, mas sim a dificuldade em coletivamente nos orgulharmos daquilo que fizemos bem, dos caminhos que trilhámos de modo exemplar.

A redução do abandono escolar é uma dessas marcas. A percentagem de concidadãos, entre os 18 e os 24 anos, que deixou de estudar sem completar o ensino secundário, é hoje de 6,5 %. Em 1992, era metade da população.

Há uma nova geração para quem completar o percurso escolar deixou de ser uma miragem; para quem a possibilidade de ir às aulas até ao termo da menoridade passou a ser um efetivo direito; para quem, enfim, a emancipação que a aventura de aprender proporciona não mais é privilégio de poucos.

Há, não nos iludamos, muita estrada pela frente. Se, por um lado, Portugal foi o país da União Europeia em que o indicador do abandono escolar teve a melhor evolução nas últimas duas décadas, por outro lado o Tribunal de Contas, num relatório de 2020, aponta para as dificuldades na monitorização, segmentação e mapeamento dos dados. Cada criança conta, cada jovem conta – por isso é fundamental, apesar de serem cada vez menos, melhorarmos a qualidade da informação que temos sobre quem abandona a escola, precisamente para podermos, enquanto comunidade, incrementar a qualidade das nossas intervenções.

Ora, o progresso mede-se não apenas pelos debates que temos, mas também pelos debates que fomos naturalmente deixando de ter em resultado dos consensos alcançados. A escolaridade obrigatória até à maioridade ou ao 12º ano de escolaridade constitui agora um desses consensos – mas, é bom relembrar, nem sempre foi assim.

Em 2014, seis militantes do CDS-PP – o dirigente da sua Juventude e cinco secretários de Estado do então Governo das direitas – ponderaram apresentar, em congresso, uma proposta de recuo da escolaridade obrigatória. Um dos argumentos apresentados foi o da liberdade de aprender; outro foi o dos receios com o insucesso escolar.

Quanto ao primeiro, basta-nos recordar as palavras do ex-ministro David Justino, que rapidamente reagiu à ideia deste retrocesso: "o que defendem não é a liberdade de aprender; é a liberdade de não aprender". No que toca ao segundo argumento, o mesmo é refutado pelos factos. A primeira geração abrangida pelo alargamento da escolaridade obrigatória decidido em 2009 – aquela que em 2009/2010 se inscrevia no 7º ano de escolaridade – fazia em 2015 os seus exames finais do ensino secundário. Entre a média dos cinco anos anteriores (2010-2014) e os cinco posteriores (2015-2019), não se verifica, em nenhuma das disciplinas trienais, qualquer tendência de descida.

Trabalhemos todos em prol da aprendizagem. Discutamos o que ela significa, como se pode estimulá-la e como se deve avaliá-la. Mas sejamos também capazes de celebrar a superação do fosso que fazia da escola um lugar tantas vezes exclusivo das elites.

No pressuposto de que a tensão entre razão e ignorância é constitutiva do próprio humano, a luta contra o abandono escolar não pede desenlace, mas sim insistência. Prossigamos firmes neste caminho de abandonar o abandono.