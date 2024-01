Apesar das perigosas ideias de reduzido potencial cómico, cada convenção do Chega oferece novos episódios ao anedotário político nacional. Se na mais recente se discutiu a eventual ironia de quem se proclamou fascista, em 2020 o debate fora o tratamento em plenário de uma proposta para retirar os ovários a mulheres que abortam.





A etimologia da palavra anedota remete para o impublicável. Nesse sentido, o Chega é um partido ontologicamente anedótico: por um lado, o que não seria passível de se constituir como conduta pública torna-se, precisamente, modo público de estar, com vozearia, insultos e distorções; por outro, e de modo inverso, o que sim devia ser público – um projeto político coerente – permanece oculto numa silenciosa penumbra.





Mais crónicas do autor Há 32 minutos Mithá Ribeiro e o método de os “agarrar pelos colarinhos” Num tempo em que o partido deste docente de História parece vir a consolidar-se como terceira força política, vale a pena relembrar o que pensa Mithá Ribeiro acerca do uso que um professor deve dar ao seu corpo. 10 de janeiro Os falsos imutáveis Símbolo da era industrial e de uma produtividade medida ao minuto, o toque maquiniza algo que deve ser profundamente humano: o encontro para aprender, o compromisso em estar juntos. Mostrar mais crónicas

Uma propositada ambiguidade programática é peça-chave dos populismos. Veja-se o extreme makeover de que o programa eleitoral do Chega foi objeto entre 2019 e 2022. Se primeiramente propunha a "extinção do Ministério da Educação", a privatização da escola pública e a aplicação transitória do cheque-ensino antes do domínio do mercado puro, passou depois a apoiar a base estatal da política educativa, embora reconfigurada em termos marcadamente conservadores e autoritários.O Chega vive pois na estranha situação de ter difusa ideologia, mas evidentes ideólogos. Um deles, Gabriel Mithá Ribeiro, é meu colega de profissão. Num tempo em que o partido deste docente de História parece vir a consolidar-se como terceira força política, vale a pena relembrar o que pensa Mithá Ribeiro acerca do uso que um professor deve dar ao seu corpo.Em 2013, afirmava o então militante do PSD: "cheguei a agarrar pelos colarinhos alunos que me invadiam a sala"; "estou fisicamente preparado para atuar se um aluno desobedecer"; "tive um aluno que ficava à porta da sala a gozar enquanto os colegas entravam… um dia em que entrou, agarrei-o com a toda a força e rebentei-lhe a camisa".Ao insistir na força física como instrumento de conformidade, Mithá Ribeiro exibe afinal a sua fraqueza, pois só um pedagogo com sérias debilidades subsume a gestão comportamental numa lógica de "sou maior do que tu". Pelo contrário, a autêntica liderança de sala de aula pede empatia no trato, coerência na comunicação, disponibilidade para o diálogo, clareza nos objetivos, motivação para o interesse e estabilidade nas regras e rotinas.Algumas das reflexões deste professor de História são um contributo relevante para um debate pedagógico sobre como queremos ensinar e aprender – reconheço-o, mesmo discordando de grande parte dos seus pontos de vista. É uma pena, assim, que Mithá Ribeiro tenha contaminado a sua própria visão pedagógica com esta monstruosa boçalidade. Sim, "monstruosa" é mesmo a palavra certa… um dos significados de monstro é a de "ser grande e ameaçador" – precisamente o modo como Mithá Ribeiro ambiciona que um professor se apresente perante alguns dos seus estudantes.No programa de 2019, o Chega propunha que fossem "devolvidos" aos professores "todos os meios que lhes permitam manter a disciplina nas aulas" – no país em que até aos anos 80 ainda se aprendia a ler à força de reguadas, percebemos bem o que isto significa. E bem pode tal medida ter sido apagada do programa de 2022 – as declarações do seu coordenador, o "agarra-colarinhos", cá estão para relembrá-la.