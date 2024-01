Mediação e preconceito

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Luís, Orlis, Galês e até, numa inusitada homenagem ao Rock and Roll, David Elvis – eis alguns dos nomes que já recebi, em listas de atividades lúdicas na infância ou, já adulto, na correspondência de insistentes empresas de telecomunicações.

Mas o meu apelido é Erlich. De origem iídiche, língua dos judeus asquenazes que cruza o hebraico e o alemão, provém do meu avô paterno. Ruwin Erlich nasceu em 1900, na cidade de Kovel, então russa depois de tempos ancestrais sob jurisdição polaca, novamente polaca entre guerras, ocupada pelos soviéticos na sequência do pacto Molotov–Ribbentrop, depois pelos nazis na Operação Barbarossa, posteriormente liberta pelo exército vermelho e tornada parte da república soviética da Ucrânia, antes de, finalmente, com a declaração de independência de 1991, integrar a atual Ucrânia soberana.

No dia 27 de janeiro, Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, procuro imaginar a dor do meu avô, sem conseguir sequer aproximar-me dela.

Pianista e pedagogo, o meu avô dava aulas às filhas do embaixador argentino em Viena, que lhe garantiu entrada em Buenos Aires, para onde Ruwin fugiu em 1938 (e de onde os meus pais, quase quarenta anos depois, partiriam rumo a Lisboa). Numa prática similar à de tantos migrantes, a ideia era, uma vez estabilizada a vida na capital latino-americana, levar a sua família, que esperava na Polónia, então segura. O resto é História, mas é também a minha história.

Dia 27 de janeiro é, pois, dia de homenagem a Eva Erlich née Levin, a primeira esposa do meu avô, e aos seus dois filhos, Tamara e um rapaz cujo nome não consigo descobrir. Estas três vidas, ceifadas a tiro na longínqua Kovel, bem como a de um dos irmãos do meu avô, Isaque Erlich, são os meus mortos no Holocausto.

Se felizmente estão distantes as condições estruturais que levaram ao genocídio de seis milhões de judeus e quinhentos mil ciganos – a que acresce, nomeadamente, o massacre de oitenta mil prisioneiros políticos alemães, setenta mil pessoas portadoras de deficiência e dez mil encarcerados pela sua orientação sexual –, a verdade é que a desumanização do outro é pulsão tanática sempre à espreita. Provam-no a triste mancha que sujou o dia 27 de janeiro deste ano, com exibição de cartazes antissemitas numa manifestação no Porto, ou a manifestação dos que veem em cada muçulmano uma ameaça, prevista para Lisboa. É uma estranha parelha, esta: em dois sábados seguidos, duas demonstrações de ódio, nas nossas duas maiores cidades, contra duas minorias étnico-religiosas.

Contra o perigo do crescimento do ódio, a educação luta com uma preciosa arma chamada mediação. Enquanto o preconceito me faz encarar o outro somente como projeção daquilo que, preso na caverna da minha ilusão, creio saber sobre ele – o judeu ganancioso, o muçulmano violento – a mediação dissolve o meu fechamento, abre-me à possibilidade autêntica do encontro.

Na mediação, o outro despe-se do férreo papel que o sujeito lhe atribui e, assim, desobjetifica-se, tornando-se sujeito também. Nem ambiciosos currículos, nem sofisticadas tecnologias… não é preciso muito para a mediação intercultural – somente um ambiente escolar seguro que o promova e profissionais formados para a levar a cabo.

Sem etiquetas que subvertem a interculturalidade numa mascarada, a chave da mediação é o diálogo sobre as pequenas grandes coisas que compõem a aventura de viver – a partilha de histórias e descobertas, de hábitos e pontos de vista, de receios, desejos e origens. Na mediação, aceitamos o que nos distancia e celebramos a indizível singularidade cuja experiência nos une.