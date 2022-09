As férias judiciais de verão decorrem entre 16 de julho e 31 de agosto de cada ano. Os tribunais retomam o seu normal funcionamento no dia 1 de setembro. Não se trata, como muitos afirmam, do inicio do ano judicial pois este (embora contrariamente ao sentimento generalizado da comunidade jurídica) coincide com o ano civil e também não se trata de uma reabertura, isto pela simples razão de que não estiveram fechados. Trata-se apenas e tão só do regresso à rotina e à normalidade.