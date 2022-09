A Justiça nas Decisões

É importante perceber que nem sempre que ocorre uma tragédia existe um crime. Às vezes por piores, mais inexplicáveis ou difíceis de aceitar que o sejam, as coisas acontecem apenas porque sim.

O incêndio florestal de Pedrógão Grande, que deflagrou em 17 de junho de 2017, foi o maior e aquele que mais vítimas provocou, desde sempre, em Portugal. É também tido com um dos mais mortíferos de todo o mundo. Mais de 250 pessoas sofreram ferimentos e morreram 64. Dessas, quase 50 encontraram a morte no interior dos seus carros ou perto deles, enquanto procuravam fugir do fogo, numa estrada nacional. Um verdadeiro terror e uma tragédia nacional que decorreu perante os olhares chocados e incrédulos de todos aqueles que, através da cobertura da imprensa, viveram o drama e o sofrimento inimagináveis das vítimas e dos seus familiares.