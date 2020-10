O Preço da Justiça

A justiça, enquanto prestação do serviço público realizada pelos tribunais, não é gratuita. As custas judiciais – devidas por cada processo – são o seu preço.As custas judiciais, que englobam a taxa de justiça, os encargos e as custas de parte – o montante devido pelo impulso processual, fixado em função do valor e da complexidade da causa, de acordo com tabelas legais, as despesas realizadas na pendência da acção e por causa dela e os gastos ao longo do processo e reembolsados à parte vencedora – correspondem genericamente ao valor de cada processo.O artigo 20.º da Constituição da República consagra o acesso ao Direito e aos Tribunais. E, por força dele, ninguém, por insuficiência de meios económicos pode ser privado do acesso à Justiça.Quem não dispuser de meios económicos para recorrer aos Tribunais poderá beneficiar de apoio judiciário. A decisão de concessão deste apoio não passa pela apreciação casuística da situação económica do requerente mas antes pela análise de conclusões decorrentes de fórmulas aritméticas. De tal resulta uma redução drástica das situações a que é concedido o apoio judiciário – apenas tem direito a acesso a advogado e isenção total de custas judiciais os cidadãos que apresentarem um rendimento relevante inferior a 315,99 €.Porém, o valor das custas em Portugal é muito elevado, sendo um dos mais caros da União Europeia. Para tanto basta ver que no nosso País o orçamento de Estado para a justiça é de 56,6 € por habitante sendo a média europeia de 64,00 €. E a percentagem do orçamento dos tribunais proveniente das custas judiciais representa, em Portugal, 34% do total, uma taxa bem mais alta do que a da média europeia, que é de 22,6%.Assim, a maioria dos cidadãos não consegue aceder aos Tribunais.Basta ver, a título de exemplo, que para intentar uma acção cível de cobrança de uma dívida no valor de 30.000,00 €, uma pessoa singular terá que suportar taxas no valor de cerca de 612,00 € (a que acrescem os encargos do processo e as custas de parte não incluídos neste montante). O salário mínimo nacional é actualmente de 635,00 € e, no ano de 2019, os portugueses ganharam em média 1.276,00 € por mês (valores ilíquidos).Atendendo aos critérios de concessão de apoio judiciário, e como muitas vezes se ouve, apenas os quase indigentes e os ricos têm efectivo acesso aos Tribunais e à justiça.A concessão de apoio judiciário traduz-se em custos para o Estado, designadamente no que concerne ao pagamento dos advogados inscritos no sistema de acesso ao direito e que representam, nos Tribunais, os cidadãos beneficiários. O acesso ao direito constitui uma responsabilidade do Estado, que deve garantir uma adequada compensação aos profissionais que participem no respectivo sistema – ninguém tem dúvidas disto e é a própria lei que o afirma.Sem actualização de honorários desde 2004 e sem actualização das unidades de referência para cálculo de honorários desde 2009, a Lei nº 40/2018, de 8 de Agosto veio determinar a actualização anual da unidade de referência dos serviços jurídicos prestados pelos advogados, no âmbito do apoio judiciário, por Portaria a emitir até 31 de Dezembro. Mais, estipulou a revisão, no prazo de um ano, da própria tabela de honorários e despesas efectuadas. Decorridos mais de dois anos sob a entrada em vigor da mencionada Lei a tabela de honorários ainda não foi revista e a Portaria apenas foi publicada em 30 de Junho de 2020.Esta actualização traduziu-se num aumento de 8 cêntimos: de 25,50 € (anterior valor da unidade de referência) para 25,58 € (valor actual). Em termos práticos, e a título de exemplo, num processo de natureza cível, numa acção com o valor de 15.000,00 €, o Advogado recebia 535,50 e passa a receber 537,18 €, num aumento de 1,68 €. Num processo com intervenção do Tribunal Colectivo, com arguido preso, acusado de violência doméstica, com três sessões de julgamento, com um pedido de indemnização civil de 5.000,00 €, com recurso, com assistência a um interrogatório e uma visita à prisão, o Advogado do arguido recebia 1.377,00 € e passa a receber 1.380,92 € (aumento de 3,92 €) e o Advogado do assistente recebia 1.173,00 € e passa a receber 1.178,48 € (aumento de 3,48 €). E, salienta-se, isto num processo que exigirá para a sua análise, estudo e preparação o dispêndio de bastante tempo e que se prolonga por um período de tempo considerável.Escusado será dizer que a actualização se mostra não só totalmente desadequada como também indigna para uma classe sem a qual o sistema de acesso ao direito não poderia existir.Mas também aqui é claro o pouco investimento do Estado no sistema da Justiça.Com efeito, a percentagem do Orçamento para a assistência jurídica no orçamento do sistema judicial representa apenas 5,5%, sendo a média europeia de 9,13%. O custo de assistência jurídica por habitante é, em Portugal, 5,85 € e a média europeia é de 6,55 €. O valor médio pago a advogado do sistema de acesso ao direito é em Portugal de 389,00 €, sendo a média europeia de 429,00 €.Os Advogados queixam-se e têm razão.Impõe-se uma revisão séria e profunda nesta matéria. Do valor das custas judiciais e do regime de apoio judiciário. Todos os cidadãos têm que poder pagar o preço de uma acção judicial para defesa dos seus direitos ou ter acesso ao apoio judiciário.Os pobres não têm menos direitos. A representação judiciária neste âmbito, uma actividade dignificante e essencial a todo o sistema, tem que ter qualidade. E tem que ser recompensada em conformidade, com um valor justo, actualizado e adequado.O acesso ao direito e aos Tribunais tem que ser efectivo, não pode ser letra morta num qualquer artigo da Constituição.