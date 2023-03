O Congresso dos Juízes

Tenho perfeita noção de que este artigo de opinião, ao contrário do habitual, vai ser lido como corporativo.





As minhas desculpas.





Sou, com muito orgulho, juíza.A minha Associação, os seus associados e todos os juízes, estão de parabéns porque cumprimos com êxito o projeto de realizar o XII Congresso dos Juízes Portugueses, nos dias 16, 17 e 18, na cidade do Funchal.Um reencontro emotivo de mais de 500 juízes que não se reuniam e não viviam o "Seu Congresso" desde 2017.Num tempo de grandes mudanças, em que é premente fazer o debate sobre os modelos do passado e do futuro na Justiça, em diálogo com a sociedade, falou-se de Democracia, de Direitos e de Desenvolvimento.Falou-se de direitos humanos. Não através de especialistas estudiosos da matéria mas sim pela viva voz daqueles que vivem ou viveram a sua flagrante violação e que, generosamente, partilharam connosco as suas duras experiências. Uma mulher que nasceu e viveu a maior parte da sua vida como apátrida e que lutou anos para conseguir um documento que lhe permite "pertencer a" um País. Um juiz turco perseguido que se viu forçado a fugir do seu país, ilegalmente, num barco sem quaisquer condições de segurança e colocando a sua vida e a dos seus nas mãos de criminosos. Uma mulher de etnia cigana, que lutou e continua a lutar contra preconceitos, da sua comunidade de origem e da comunidade exterior, para conseguir estudar, obter uma licenciatura e ter uma vida independente, tudo sem deixar de ser quem é e quem se orgulha de ser.Falou-se também de direitos humanos em contexto de conflitos armados. Como agir e como lidar no terreno com os princípios que todos damos como essenciais e conhecemos, mas a partir do conforto das nossas casas. De como funcionam os tribunais internacionais com a criminalidade de guerra, as dificuldades nos julgamentos e na reposição da justiça. De como se apoiam e ajudam as vítimas, quais as suas necessidades imediatas e como lidar com os seus dramas. E das operações militares no terreno e dos dilemas humanitários que aí se suscitam.Foi igualmente destacado o papel essencial que as organizações internacionais de juízes assumem na defesa das democracias, dos direitos humanos e na proteção de juízes perseguidos em todo o mundo. O que fazem, como e em que condições.Foi para todos nós, ouvintes atentos que lá estivemos, como que um banho de realidade. Tão necessário para perceber como tudo nesta vida é efémero e fruto do acaso. Como tudo muda de repente. Como aquilo que ouvimos, pode acontecer, a qualquer momento, a cada um de nós. Como o mero local do planeta onde nascemos é tão determinante na vida.Já noutro âmbito, foram apresentadas e debatidas as conclusões do projeto Agenda da Reforma da Justiça – uma reflexão alargada e aberta do judiciário, que visou matérias cruciais como "tribunais e constituição", "governação da justiça e conselhos judiciais", "justiça digital e inteligência artificial nos tribunais", "estatuto dos juízes, qualidade do sistema de justiça e ética judicial; recrutamento e capacitação judiciária" e "independência judicial e administração judiciária".Foi um Congresso que nos encheu a alma e o coração. Um momento ímpar na história da Associação Sindical dos Juízes Portugueses.Como deixou escrito o Sr. Presidente da República, que presidiu à cerimónia de encerramento:"Grande Congresso!Grande Associação!Grande Liderança!Tudo, aqui, nesta Grande Madeira!Muitos parabéns!Em nome de Portugal!Marcelo Rebelo de SousaFunchal, 18.3.2023"(Primeira página do Livro de Honra do XII CJ).