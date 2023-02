Vi com espanto a "indignação" que por aí correu pelo facto do Juiz Carlos Alexandre, alegadamente, ser testemunha abonatória num determinado processo de natureza criminal. Não consegui perceber exatamente o que motivou tais reações. Se foi por ser juiz, se por ser testemunha naquele processo em concreto ou se tudo se resumiu ao facto de ser testemunha abonatória. Mas, fosse qual fosse a razão, a única justificação para tais reações só pode ser o desconhecimento do que é ser testemunha num qualquer julgamento.