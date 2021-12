O IDEA – Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral – é uma organização intergovernamental, com sede em Estocolmo, que tem por missão apoiar e promover a democracia em todo o mundo. Acredita que a democracia é uma aspiração humana universal e que é vivida de diferentes formas em todo o mundo, não existindo um modelo de democracia único. A organização aceita como membros os Estados que demonstrem, pela sua prática, o efectivo respeito pelo Estado de Direito, pelos direitos humanos, pelos princípios básicos do pluralismo democrático e do fortalecimento da democracia. Conta com 34 Estados membros, entre eles Portugal que foi admitido em 1995.



É esta organização que elabora o "Relatório Global sobre o Estado da Democracia" o qual, medindo o desempenho democrático dos países, apresenta um diagnóstico sobre o estado das democracias em todo o mundo. O relatório é realizado desde 1975 e abrange cerca de 160 países.



O relatório relativo ao ano de 2020, tornado público no passado mês de Novembro mostra-se muito preocupante. O mundo está cada vez mais autoritário e as democracias estão a regredir. Muitos Estados democráticos passaram a adoptar medidas autoritárias e repressivas e, por outro lado, muitos Estados autoritários reforçaram e consolidaram o seu poder. Pelo quinto ano consecutivo, o número de países que seguem um rumo autoritário excede o número de países que evoluem no sentido da democracia. Mais de dois terços da população mundial vive hoje em democracias em retrocesso ou em regimes autocráticos.