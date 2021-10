A concessão de um perdão tem apenas como consequência o não cumprimento de toda ou de parte de uma pena aplicada pela prática de um ou mais crimes. Não é mais do que isso e não significa nada mais do que isso.

Do Perdão

Condenado, no âmbito de um processo rodeado de forte mediatismo, pela prática de três crimes de tráfico de influência a uma pena de cinco anos de prisão, António Vara, antigo gestor do BCP e ex-ministro, foi libertado pelo Tribunal de Execução de Penas de Évora no inicio desta semana.

Também a sua libertação decorreu de forma mediática, tendo sido apresentadas através dos meios de comunicação social várias explicações e justificações, nem todas elas correctas e precisas.

Vejamos o que se passou.