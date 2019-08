As condições de funcionamento dos Tribunais

As notícias a propósito do relatório anual das comarcas (referente ao ano de 2018) geraram algum espanto. Algumas das descrições são de tal forma insólitas que o natural é questionar se será mesmo assim. Acreditem que é!

E se algumas das situações descritas são pontuais, ocorrendo apenas num ou noutro Tribunal, muitas outras são recorrentes e verificam-se em inúmeros Tribunais do País.

Não são todos os Tribunais que estão a ruir, mas não é incomum caírem partes dos edifícios, quer no seu interior (tectos, paredes ou chão), quer no seu exterior (mosaicos ou pedras colocados nas fachadas). Muitos Tribunais funcionam durante longos períodos de tempo em contentores exíguos, sem quaisquer condições e com nenhuma dignidade. Muitos outros estão instalados em edifícios construídos para habitação

As infiltrações de águas, que são solucionadas com um balde a apará-las, ocorrem todos os anos em diversos Tribunais, espalhados por todo o País. Problemas de canalização e de infiltrações são uma constante que, por vezes, leva ao fecho de instalações sanitárias.

A maior parte dos Tribunais não se encontra dimensionado para todos os serviços que ali estão concentrados. Há falta de espaço.

A insegurança reina no interior dos Tribunais. Nem todos dispõem de pórticos de detecção de metais e estes, quando existem, são antigos e avariam regularmente. Na maioria dos Tribunais as pessoas entram no edifício sem serem identificadas e não é controlada a sua saída do local. A segurança dos edifícios cabe a empresas privadas e não a autoridades policiais. Estas apenas se deslocam ao Tribunal quando são chamadas, ou seja, já depois da ocorrência dos conflitos.

Grande parte das salas de audiência – por todo o País – não tem ar condicionado ou, quando existe, está longos períodos de tempo, avariado. As salas atingem temperaturas extremamente elevadas durante o Verão e temperaturas muito baixas – por vezes negativas – durante o Inverno. Os desmaios e indisposições, no decurso dos julgamentos nessas condições, são habituais.

Os elevadores avariam constantemente e as reparações são pontuais e não estruturais pois estas são demasiado onerosas. Nem todos os Tribunais dispõem de acessos a pessoas de mobilidade reduzida as quais, muitas das vezes, nem sequer conseguem aceder, no interior da sala de audiências, ao lugar que lhes é destinado de acordo com o seu papel processual.

Os computadores são velhos e lentos. É certo que foram comprados computadores novos para os Magistrados os quais à data da aquisição – há mais de um ano – já se encontravam desactualizados. Começaram a ser entregues há alguns meses. A sua configuração é muito morosa e os técnicos de informática escasseiam pelo que a entrega efectiva a todos os magistrados não se verificou ainda. Acresce que os novos computadores não vêm equipados com leitor de CD/DVD. E, os juízes, na sua actividade diária de julgar, necessitam de ouvir escutas e visionar imagens que são entregues em Tribunal precisamente nesses suportes. Os meios alternativos e adequados, para a prática de tais actos, não foram disponibilizados com a entrega dos novos computadores.

Os funcionários judiciais escasseiam e a sua necessidade é premente. A sua função é essencial.

As impressoras são poucas e muito velhas, avariam-se sistematicamente e nunca são substituídas, continuando a ser reparadas. As fotocopiadoras rareiam e cada uma serve um elevado – e excessivo – número de funcionários. Embora já tenha ouvido falar na sua existência (muito rara), nunca vi num Tribunal um único triturador de papel.

Por muito menos do que fica dito empresas privadas são encerradas e sujeitas ao pagamento de elevadas coimas por parte de serviços do Estado.

E sim, as agendas distribuídas são em língua espanhola. Porquê? Desconheço.