O Ministério Público e a revolução na defesa do ambiente

As últimas eleições europeias colocaram as questões ambientais na agenda política, depois de uma ascensão meteórica do PAN.

Os principais partidos políticos já manifestaram a intenção de dar relevo a este tema nos seus programas eleitorais.

O Bloco de Esquerda anunciou a resolução da urgência climática como um dos grandes pilares da campanha e construiu grande parte do seu programa assente nesta matéria.

O PSD já afirmou que se formar Governo irá declarar o estado de urgência climática.

O PCP/PEV tem já um longo historial na defesa do ambiente.

O PS e o CDS também tiveram intervenção em medidas ambientais relevantes no passado.

Neste momento, para os jovens, as preocupações ambientais são a grande prioridade.

As alterações climáticas provocadas pelo efeito de estufa, a poluição dos oceanos e solo com plástico, a conjugação da actividade humana com a preservação dos ecossistemas são assuntos que despertam muito entusiasmo à juventude.

As grandes ideologias politicas foram substituídas por estas causas.





A defesa do ambiente tem de ser encarada de uma forma estruturada e consequente.