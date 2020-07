A Justiça e segunda vaga

Na última semana, a quantidade de novas infecções na área metropolitana de Lisboa, no Alentejo e Algarve deixaram o País assustado e preocupado. No momento em que se encontram a ser discutidos os corredores aéreos e as zonas livres de quarentena esta é uma péssima notícia, por poder colocar em risco um fluxo de receitas muito significativo proveniente do turismo.

Quando algo corre mal é preciso rapidamente encontrar um culpado. Ao longo dos tempos sempre se imputou a alguns grupos de pessoas a culpa pelos problemas da sociedade. Em Portugal, os jovens foram rapidamente responsabilizados pela não diminuição das infecções. Os mais novos foram apelidados de irresponsáveis por se juntarem em grupos de 10 ou 20 pessoas, enquanto no mesmo período os adultos se reuniam em diversos eventos com centenas ou milhares de indivíduos.

Os comboios e autocarros continuam a circular com uma lotação demasiado elevada para um tempo de pandemia. Apesar dos desmentidos oficiais, as imagens transmitidas pela televisão são bem elucidativas. Não é por acaso que alguns dos grandes surtos surgiram na linha de Sintra ou na Azambuja, bem como na periferia de Lisboa.

No dia 2 de Junho detectou-se uma oficial de Justiça com Covid 19 no Tribunal da Amadora. Nessa altura vários colegas contactaram-me manifestando a sua estranheza por não terem sido efectuados testes a todos os funcionários e magistrados do Tribunal, atento o facto de se tratar de uma zona crítica e o tribunal ser muito movimentado, o que poderia potenciar o contágio.

A Organização Mundial de Saúde anunciou que a pandemia não está a diminuir de intensidade, antes pelo contrário está a intensificar-se. O dr. Fauci, um dos médicos imunologistas mais respeitados dos Estados Unidos da América, afirmou estar muito preocupado com a evolução da propagação do vírus e que é possível que o contágio chegue a 100.000 pessoas por dia só no seu país. Em vários países da Europa e em Israel já se fala numa segunda vaga, o que se torna cada vez mais provável com o desconfinamento.

Face ao cenário de uma nova vaga no Inverno que se acumulará com os problemas da gripe comum e das doenças típicas da época, o Estado e as organizações têm de começar a preparar os seus planos de contingência, designadamente para conseguirem compatibilizar da melhor forma o controlo da doença com a actividade económica.

O sector da Justiça tem de se preparar para esta nova realidade a vários níveis. No Centro de Estudos Judiciários, no que diz respeito à formação teórica de quem ingressa na profissão, a mesma terá de assentar essencialmente em plataformas digitais. Igual realidade sucederá relativamente aos cursos de formação específica dos magistrados do Ministério Público previstos no novo Estatuto do Ministério Público. A circulação de auditores por diversos tribunais para efeitos formativos também terá de ser devidamente ponderada, uma vez que poderá ampliar o risco de contágio. Nos departamentos de investigação criminal também deverá ser pensado de que forma pode ser utilizado o teletrabalho, como intensificar a digitalização dos processos, utilizar os turnos rotativos e efectuar o contacto com as vítimas e arguidos, caso o nível de contágio aumente significativamente. No atendimento das secretarias deverá reforçar-se a existência de barreiras de protecção física entre utentes e funcionários judiciais, com a colocação de acrílicos adequados, bem como criarem-se espaços de inquirição anti-Covid ( com barreiras físicas e intercomunicadores). Nos julgamentos, o caminho poderá passar também pela instalação de barreiras físicas. Para além destes aspectos, os códigos processuais também poderão ser repensados em alguns pontos para melhor se adaptarem à nova realidade. A suspensão provisória do processo e os processos especiais podem ser aperfeiçoados, o que permitirá a diminuição do número de audiências de julgamento no que respeita à pequena e média criminalidade. Algumas das soluções que sugiro nem sequer são novas. Quando era criança deslocava-me ao posto de médico da localidade onde residia e o atendimento era feito num balcão com um vidro que isolava os funcionários do público. O mesmo sucedia nos bancos, nos tribunais, repartições de finanças e outros organismos públicos. Num tempo em que as doenças infeciosas tinham mais relevância, os serviços públicos estavam melhor preparados para as enfrentar.

O sucesso ou insucesso do País nos próximos dois anos depende da forma como nos preparemos e consigamos adaptar. Não podemos pensar que a epidemia foi um problema que ocorreu no passado. Temos de conviver com o vírus e continuar a trabalhar, a contactar com pessoas e a deslocarmo-nos, acautelando ao mesmo tempo a saúde, o que não é fácil.