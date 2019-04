A Justiça e o 25 de Abril

No dia em que escrevo este artigo é dia 24 de Abril, ou seja, um dia antes do 25 Abril.

Como era a Justiça antes de 25 de Abril de 1974?

Devido à minha idade, não vivi esse período da nossa história.

No entanto, há realidades que são substancialmente diferentes.

No Estado Novo as mulheres não podiam ingressar na magistratura, eram uma reduzida minoria nos cursos de Direito e não ocupavam os lugares de destaque na academia.

Hoje, a Senhora Ministra da Justiça, a Senhora Procuradora-Geral da República, a Senhora Provedora de Justiça e as Senhoras Secretárias de Estado da Justiça representam de forma visível a transformação que ocorreu.

Actualmente as mulheres estão em maioria nas magistraturas e nas universidades de Direito.

Ao nível dos funcionários judiciais e da advocacia a tendência é igual.

Cada vez mais a Justiça portuguesa é dominada pelas mulheres, contrastando drasticamente com a do Estado Novo.

Por outro lado, há um elenco de novos crimes que não existiam anteriormente, como por exemplo, o crime de violência doméstica, os crimes de género, contra animais, contra o ambiente ou violação de regras urbanísticas.

Os direitos e garantias processuais dos arguidos no âmbito do processo penal foram muito reforçadas, chegando em alguns casos até a cair-se no exagero.

Não é possível perceber qual a ratio do processo penal actual sem se conhecer as práticas do Estado Novo.

A Constituição da República Portuguesa proíbe os tribunais especiais por causa da experiência traumática dos tribunais plenários, bem conhecidos por fazerem julgamentos de natureza política.

O regime das detenções, dos interrogatórios dos arguidos, do prazo máximo da prisão preventiva e das intercepções telefónicas visou reagir a algumas das práticas arbitrárias da PIDE.

A consagração da autonomia do Ministério Público pretende evitar uma interferência do poder político no exercício da acção penal.

A nova organização Administrativa e Fiscal e uma nova legislação permitiram alterar a relação do cidadão com o Estado. Agora, é mais fácil impugnar os actos da administração.

No âmbito do Direito da Família e Menores as alterações são também muito relevantes, desde a consagração do divórcio, à abolição do conceito de chefe de família ou à mudança das regras que regulam as responsabilidades parentais.

Face à quantidade avassaladora de mudanças, não é possível reproduzi-las todas aqui.

Os mais jovens ficam até incrédulos com algumas das regras que vigoraram no Estado Novo.

As mudanças que se operaram foram extremamente positivas.

No entanto, o que funcionava bem no anterior regime deveria ter continuado.

É reconhecido de forma unânime que a produção legislativa no Estado Novo era de uma grande qualidade, designadamente a elaboração dos grandes códigos.

O Código Civil foi uma obra que resultou de ampla discussão e de um trabalhou que durou vários anos, com a participação de alguns dos Professores Catedráticos mais reputados da época.

Neste tempo, em que não há tempo, há alterações legislativas muito relevantes que são efectuadas de forma apressada e pouco reflectida.

Por outro lado, a política do edificado para a Justiça era mais acertada.

O Estado investia no longo prazo e não apenas para obter resultados eleitorais numa legislatura.

Por essa razão, foram construídas grandes infra-estruturas de raiz, como os palácios da Justiça de Lisboa e Porto, em vez de se instalarem tribunais em edifícios de apartamentos e escritórios onde o Estado paga rendas exorbitantes.