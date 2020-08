A extrema-direita e a protecção dos deputados

Na semana passada, um grupo de indivíduos manifestou-se em frente das instalações da associação SOS Racismo, proferindo ameaças contra os membros da mesma, motivados por questões racistas e xenófobas. Face ao cenário criado parecia que um grupo do Ku Klux Klan tinha feito uma visita a Lisboa. Infelizmente, as imitações do que se passa nos Estados Unidos da América abundam entre nós, esquecendo-se que a nossa realidade histórica, cultural e social é completamente diferente daquele país. Para além da manifestação foi remetida uma carta a intimidar e intimar três deputadas, no sentido de saírem do País no prazo de 48 horas, sob pena das próprias e das suas famílias sofrerem represálias. Este tipo de acto é extremamente grave, pois transcende em muito a actuação que visa as deputadas. Quem é eleito para representar o povo português na Assembleia da República necessita de condições para se expressar e transmitir as suas ideias livremente. Condicionar deputados através da violência é um ataque feroz à democracia que tem de ser rapidamente investigado e punido. Uma ameaça ao Presidente da República, a membros do Governo, deputados, magistrados ou polícias representa uma ofensa à autoridade do Estado e às suas instituições. Por essa razão, vejo com muita apreensão a desvalorização de agressões a polícias que se faz sentir em muitos sectores da nossa sociedade. Se as ofensas à autoridade do Estado são desconsideradas na base rapidamente chegarão ao topo e todo o sistema ficará colocado em causa.

No regime democrático a extrema-direita nunca teve grande relevância. No espaço mediático a mesma foi referida sempre por más acções. Homicídios, agressões, ameaças e posse de armas proibidas não são propriamente um bom cartão de visita para quem quer expandir a sua ideologia. A não ser que vise captar apenas delinquentes, claro. Do ponto de vista político, em democracia nunca tivemos um verdadeiro partido da extrema-direita no parlamento, ao contrário de outros países da Europa. O verdadeiro perigo para a democracia não está nos radicais violentos de extrema-direita que acabam por ser presos, mas nas mensagens e propaganda difundidas nas redes sociais. O nazismo, o fascismo italiano, o franquismo e o salazarismo assentaram em máquinas de propaganda muito bem montadas que permitiram conquistar a população. Os políticos tradicionais desvalorizaram a influência das redes sociais e permitiram a eleição de Trump e Bolsonaro, dois candidatos anti-sistema. Ao contrário de outros tempos, em que os ideais de extrema-esquerda se afirmavam como alternativas ao regime político vigente, verifica-se que algumas causas da extrema-direita estão a tomar esse lugar. Muitos adolescentes que exercerão o seu direito de voto pela primeira vez nas próximas legislativas defendem acerrimamente nas redes sociais a necessidade de mudança e a implementação de algumas bandeiras da extrema-direita. Na generalidade dos países europeus vimos um recuo dos partidos tradicionais e o surgimento de novas realidades políticas que tomam o seu lugar. Os partidos que se assumem claramente contra o sistema progridem rapidamente do ponto de vista eleitoral e estão a tornar-se muito relevantes politicamente. A nova visão da justiça que os mesmos defendem abalará os alicerces do nosso sistema judicial democrático.