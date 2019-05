A dissolução da Assembleia da República

Nos últimos dias assistimos a uma crise política em que está em cima da mesa a demissão do Governo e eventual dissolução da Assembleia da República.

Nos últimos dias assistimos a uma crise política em que está em cima da mesa a demissão do Governo e eventual dissolução da Assembleia da República.



O que sucederia se esta legislatura terminasse antes do tempo?



Entre outros aspectos, muitos dos diplomas que demoraram anos a preparar não poderiam ser discutidos e aprovados.



Algumas das reformas, há tanto tempo por fazer, continuariam a ser adiadas.



De acordo com a boa tradição portuguesa, algumas das Leis mais estruturantes e importantes do nosso sistema de justiça encontram-se em discussão no final da legislatura.



O mesmo sucede noutras áreas fundamentais, não se olvidando que está a ser debatida a Lei de Bases da Saúde ou alterações relevantes à legislação laboral.



Caso as iniciativas em apreciação na comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias da Assembleia da República caducassem, por efeito da dissolução do Parlamento, verificaríamos que as alterações normativas na área da Justiça, ocorridas durante esta legislatura, seriam muito incipientes.



Algumas das mudanças mais relevantes, preparadas durante mais de três anos, só ocorrerão se forem concretizadas nos próximos dois meses.



A definição da organização das magistraturas e da Polícia Judiciária, a alteração do Código de Processo Civil e do regime do processo de inventário, o Regulamento da Protecção de Dados, a alteração do regime de armas e munições ou da repressão da violência doméstica são alguns dos dossiês pendentes.



No que diz respeito à revisão do Estatuto do Ministério Público, posso testemunhar que nesta legislatura o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público dedicou milhares de horas ao estudo das questões mais importantes para a definição da organização desta magistratura.



Foram realizadas assembleias de delegados sindicais, convocaram-se assembleias-gerais de magistrados e efectuou-se um congresso onde participaram mais de duas centenas de magistrados para debater o futuro do Ministério Público.



Emitimos vários pareceres e elaborámos documentos, realizámos inúmeras reuniões com o Ministério da Justiça, partidos, grupos parlamentares e com a Senhora Procuradora-Geral da República em busca das melhores soluções para o Ministério Público e Justiça portuguesa.



A direcção do SMMP foi ouvida igualmente na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias da Assembleia da República, tendo igualmente sucedido o mesmo com os membros do Conselho Superior do Ministério Público.



Recordo-me de reuniões que ocorreram no Ministério da Justiça, durante o Verão de 2017, com temperaturas a rondar os 40º graus e que demoraram cerca de 10 horas.



Os assessores do gabinete da Senhora Ministra da Justiça também ocuparam algumas centenas de horas do seu trabalho na preparação das diversas versões da proposta do Ministério.



Se a Assembleia da República fosse dissolvida todo este trabalho se perderia.



Com um novo Governo todo o trabalho começaria do zero e os problemas continuariam por resolver durante mais uns anos.



Há que fazer um esforço para fechar todos os dossiês pendentes antes da legislatura terminar, sob pena de se desperdiçar tudo o que foi construído até aqui.



Não podemos continuar a ser um País adiado. Temos de ter capacidade para resolver as questões, sob pena de ficarmos estagnados.