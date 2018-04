República Popular do PAN

Interferência do PAN nos referendos universitários sobre as garraiadas põe a claro mais um tique típico de uma ideologia não democrática

Os recentes actos eleitorais das academias universitárias de Coimbra e Évora tiveram ampla exposição mediática, contudo, algo que as televisões e jornais não publicitaram devidamente foi a intromissão de um partido político em actos ditos democráticos de uma comunidade universitária.

Em Coimbra foi constante a presença de membros do partido PAN, distribuindo panfletos sobre o tema com claras alusões ao seu partido, instigando os alunos na sua decisão e promovendo-se de uma forma inaceitável perante um eleitorado que deveria ter exercido o seu direito de voto e de decisão sem a pressão de um partido com assento parlamentar. Mais nenhum partido o fez, contudo, o PAN descobriu no ambiente universitário e no tema das garraiadas uma forma de expor os seus ideais radicais e anti-democráticos, típicos da tipologia que a liberdade de uns tem que parar quando esbarram nos ideais deste partido.

Contudo, nem foi esta a situação mais grave, tendo sido mais caricato o discurso inflamado do partido nas redes sociais e na comunicação social, defendendo que a decisão democrática era soberana e que o resultado das instâncias democráticas da Universidade de Coimbra teria que ser cumprido. Acontece que tais instâncias, num primeiro acto deram a vitória ao fim da garraiada, com regozijo por parte do partido animalista, e que esperariam pela decisão do Conselho de Veteranos, etapa seguinte das instâncias democráticas da academia de Coimbra. Acontece que o Conselho de Veteranos contrariou os ideais do PAN, e aí caiu o "Carmo e a Trindade", mandando abaixo todo o sentido democrático do deputado e do partido, bradando aos céus a desobediência civil por partes do estudantes, dando como inaceitável tal decisão dos métodos democráticos vigentes há décadas, e pondo toda a sua máquina partidária a forçar uma nova decisão do Conselho de Veteranos, considerando que a democracia apenas teria efeito quando as suas vontades estivessem satisfeitas.

Terá sido um acto isolado deste partido? Claro que não…

Em Évora, a Associação de Estudantes da Universidade promoveu uma votação para decidir se referendava a manutenção da Garraiada Académica no programa da Queima das Fitas. Inacreditavelmente o PAN fez-se representar nesse acto democrático universitário pela sua delegação de Évora, promovendo-o nas suas páginas das redes sociais, registando em vídeo o seu êxtase do resultado de uma primeira votação que dava a vitória ao referendo anti garraiada. Contudo, entendeu a Associação de Estudantes que o método de contagem aplicado não teria sido claro e o mais correcto, e numa segunda contagem a maioria dos votos foi favorável à não realização do referendo. Portanto, e tal como em Coimbra, esperava-se que o PAN mantivesse a sua postura e exigisse que a vontade dos estudantes fosse cumprida, tal como a democracia assim o exige. Mas, claro que não…

O PAN imediatamente promoveu através do seu partido uma nova intrusão inadmissível na academia de Évora, e deu inicio a uma recolha de assinaturas para a realização de nova assembleia e nova votação, e certamente, e repetidamente, até que o seu objectivo seja cumprido. A intromissão foi tão grave que obrigou a direção da Associação de Estudantes da Universidade de Évora a emitir um comunicado onde explicava todas as acções negativas deste partido em todo o processo interno da academia.

Ao PAN não lhe interessa a democracia, nem a ética da mesma, pois para eles a democracia apenas se define pela prossecução dos seus objectivos, tão típico de um qualquer regime totalitário.

Certamente será assim que se desenrolam as vontades democráticas universitárias na Coreia do Norte, e o PAN sente-se muito confortável neste tipo de ação. É uma interessante síndrome "Frei Tomás", onde a forma de pregar a democracia varia consoante se os resultados das mesmas contrariam ou não os seus ideais.