O deputado do PAN não é um cidadão informado

Ao longo destes últimos dois anos de assento parlamentar do deputado do PAN temo-nos vindo a habituar e a tomar conhecimento da forma de trabalhar deste partido. Nada que nos tenha impressionado em demasia, pois na realidade este partido mantém-se fiel à sua ideologia radical animalista, tentando apenas por vezes, e quando a comunicação social e a sociedade em geral ridicularizam algumas das suas agendas, mostrar algum trabalho nas outras duas siglas do seu partido, ou seja, as Pessoas e a Natureza. Mas nada como a verdadeira vocação para a qual trabalham de uma forma direta, e também por vezes encoberta, ou seja, a proibição pura e dura de todas as atividades relacionadas com os animais que não estejam em sintonia com a sua ideologia, com um objetivo único, o da humanização dos animais e do fim do dito especismo.

Mas passados estes primeiros anos é francamente fácil fazer uma pequena súmula das jogadas políticas do PAN, sejam elas na forma dissimulada de projetos-lei, com uma exposição de motivos floreada e apetecível para a comunicação social, mas com as constantes e habituais "rasteiras" e tentativas de abertura de pequenas "portas" para a criação de legislação que, aos poucos e poucos, vá levando a bom porto as suas pretensões. Sejam pela direta e constante abundância de projetos-lei que visam a proibição total de todas as atividades perseguidas por este partido, ou tentando criar leis proibicionistas quando leis de bem-estar animal nacional e comunitária já existem, mas que o estado falha em fiscalizar e fazer cumprir, e que apontam na sua larga maioria a perseguições ao mundo rural, nomeadamente a perseguição à caça, à pecuária, à agricultura convencional, à tauromaquia, à criação animal no seu geral, sejam cavalos, cães ou gatos, entre outras.