Os Homens também choram

Silêncio. Lacerda Sales calou-se no frente a frente com o País. Nas suas costas estavam quatro meses de anúncios de mortes por Covid-19. O secretário de Estado da Saúde emocionou-se ao comunicar que pela primeira vez, depois de uma luta dramática nos serviços hospitalares, ninguém tinha morrido naquela segunda-feira.

Durante algumas horas, no tribunal popular das redes sociais, o político virou crocodilo. (Toda a gente sabe como são as lágrimas da fera). Os cépticos, eternos desconfiados da emoção alheia, apressaram-se à crítica fácil. A verdade é que a política sem emoção é uma chatice, e sem verdade é uma vergonha. Lacerda Sales, concorde-se, ou não, com as decisões políticas que o seu Ministério tem vindo a tomar, reagiu como qualquer ser humano reagiria. O político fez-se Homem, aproximou-se das pessoas e colocou a nu a fragilidade, as dúvidas e solidão de quem todos os dias é obrigado a tomar decisões.

É sobre isso que quero refletir esta semana. Já escrevi sobre quase tudo em relação a esta pandemia. Já critiquei o Governo, já apresentei propostas, fiz denúncias, pedi proteção para os profissionais de saúde, denunciei a ausência de uma estratégia a médio prazo, mas nunca estive no lugar de Lacerda Sales. Nunca lhe vesti a pele. Vivemos tempos de julgamento fácil. Digo sempre: à política o que é da política, aos homens aquilo que é dos homens. Não misturo as coisas. Sei bem da dificuldade que é tentar imprimir uma liderança emocional em estruturas habituadas a máquinas, a tratar de tudo por e-mail, sem ver caras, nem corações.

Quando cheguei à Ordem dos Enfermeiros, confrontei-me com a total desumanização das relações entre representantes e representados. Pela janela do meu gabinete, vi o País em ponto pequeno. Quem elege não confia porque não se revê. Não reconhece no eleito um igual. Foi esse o meu primeiro grande objectivo: mostrar aos enfermeiros que era uma deles e que estava ali porque sentia como eles, conhecia os seus problemas, as suas emoções e podia dar-lhes esperança. Muitos criticaram a minha liderança emocional. Alguns ainda não entenderam, hoje, passados 4 anos, que foi na emoção e nos afectos que os enfermeiros encontraram força para as batalhas que têm travado. Não teria sido possível de outra maneira. Respondi a todas as mensagens que fui capaz - tantas vezes madrugada fora, peguei no telefone porque queria ouvir a voz dos enfermeiros que tinham alguma coisa para me dizer, peguei no meu carro e visitei outros tantos porque queriam olhar-me nos olhos. Sim. Emocionei-me as vezes que foram necessárias para ganhar forças para o caminho. Acredito que é isso que se pede a um político na era digital, onde tudo é volátil, demasiado efémero e numérico.

Estarei sempre na linha da frente da denúncia, na procura de caminhos alternativos que valorizem os profissionais e ajudem a tornar mais robusto e humano o nosso Sistema Nacional de Saúde. Não desisto de exigir a este, ou outro Governo, uma estratégia coerente para o sector, com um investimento real – em detrimento dos buracos negros onde temos injectado o dinheiro dos contribuintes. Não me canso da crítica e do combate, mas não me peçam que acredite em máquinas no lugar de Homens que também choram. No final estaremos só nós, as emoções e afectos do caminho que fizemos, o resto é reduzido à significância que tem e o tempo fará a sua justiça.