Com o apelo feito aos Enfermeiros dos centros de sau´de com experie^ncia em cuidados intensivos, deixa´mos os cuidados de saúde primários a descoberto. Quando a manta e´ curta, se cobrimos a cabec¸a destapamos os pe´s. A carência de profissionais é tal que as Administrações Regionais de Saúde já publicam anúncios de contratação em jornais diários. Nada feito. Não háEnfermeiros disponíveis e aqueles que vão sair agora das escolas não chegam para as encomendas. Sucedem-se os avisos por parte da Ordem e os pedidos de audie^ncia para a preparac¸a~o do plano de continge^ncia. Nunca, como agora, a falta de Enfermeiros foi tão notoriamente dramática.O tempo corre contra nós. Já deveríamos estar a preparar a campanha de vacinação da gripe nos centros de saúde. Não podemos deixar de aproveitar esta janela para reorganizar os serviços, preparar as equipas e apresentar um plano claro para lidar com aquilo que aí vem. A mistura da gripe sazonal com o covid-19 vai ser explosiva.Ao Governo exige-se que faça muito mais do que ir a reboque das notícias do dia-a-dia. É preciso planear para o curto e longo prazo. É urgente saber para onde vamos.Em relação a planos, só se ouve falar no famoso esboço salvador de Costa Silva. Mais betão, menos valorização. É este o mote. Numa altura em que deveríamos investir nas pessoas, embarcamos na solução fácil de ter um plano de prioridades com uma espécie de TGV à cabeça.O mais desconcertante de tudo isto, para além do óbvio, é a total ausência de debate público em torno do País que queremos. Temos uma opinião pública anestesiada, presa aos fait-divers. Em vez de discutirmos o que queremos para o futuro, retiramos o primeiro-ministro doParlamento porque, pasme-se, tem de trabalhar. Haverá trabalho mais digno do que prestar contas aos cidadãos através dos deputados por eles eleitos? Um País que nao quer debater é um País que não quer pensar. Ou acordamos agora, ou ficamos presos a este sono para sempre.