Não se deixem distrair

Morreram 18 pessoas no lar de Reguengos de Monsaraz. Começo por aqui porque parece que já toda a gente se esqueceu das vidas que se perderam, das famílias enlutadas e de um Estado que deixou tanta gente, mais uma vez, entregue à sua pobre sorte.





Recordo o facto porque parece que já não se discute o que correu mal em Reguengos de Monsaraz. Caiu uma cortina sobre a tragédia. Agora, ao que parece, o que importa é discutir a legalidade dos relatórios e as competências das ordens profissionais, as poucas entidades neste país-e aqui falo pelas sucessivas denúncias apresentadas pela Ordem dos Enfermeiros-que estão há anos a alertar para o inferno que se vive nos lares.Estranho que o PS, em vez de estar preocupado em perceber porque é que a fiscalização aos lares não funciona, prefira vir agora, à pressa, mexer no funcionamento das Ordens Profissionais. O Estado falhou, como falhou naquela tarde em Pedrógão, e tal como nessa situação, agora, rapidamente saltamos do essencial para o acessório. A culpa vai escapando pela espuma dos dias e a discussão fica presa nas guerras dos pequenos poderes que animam o País.Perante a tragédia, o PS virou o jogo e António Costa virou a mesa. Tem sido assim sempre que alguém ousa denunciar, confrontar, ou mostrar uma realidade com a qual o primeiro-ministro não concorda. Foi assim em Junho, quando terminou abruptamente uma reunião no Infarmed porque a realidade que os técnicos narravam não correspondia ao seu desejo; ou há uns anos, quando abandonou uma entrevista à RR porque não gostou de uma pergunta. António Costa tem de se habituar ao escrutínio da sua governação. É assim em Democracia.Cobarde é uma palavra demasiado forte. Mesmo que seja só um desabafo, em "on", ou em "off". Foi graças à união, à coragem e ao espírito de sacrifício de todos os profissionais de saúde, que evitámos, para já, uma tragédia nacional. É bom que tenhamos todos presente esta verdade. Ainda é cedo para apostar na lógica do desunir para reinar.Ainda não voltámos ao tempo da politiquice. Continuamos a viver no tempo da Saúde e convém que António Costa não se esqueça disso.É preciso levar a investigação de Reguengos de Monsaraz até às últimas consequências, sem manobras parlamentares, ou entrevistas que confundem muito mais do que esclarecem. O Estado falhou. A forma como tratamos os idosos diz muito sobre o Portugal que ainda somos. Antes de falar grosso com quem acha que pode, António Costa deveria pedir responsabilidades a quem deve. E já agora, ensinar que ler nunca é demais.