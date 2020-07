Um país define-se pela forma como trata os idosos, como preserva os seus saberes, valoriza a sua sabedoria e é capaz de lhes garantir cuidados de saúde dignos até ao último dia das suas vidas. O caso do lar de Reguengos de Monsaraz é a ponta de um icebergue que tem de ser identificado em toda a sua extensão.Nem vou entrar pela questão dos lares ilegais que fazem fortunas à conta da miséria alheia. Foco-me nos ditos legais. Muitos têm falsos enfermeiros e os outros, com enfermeiros reais, quase nunca cumprem o número mínimo de profissionais por doente. Mas o número mínimo que a Lei estabelece também é absurdo: um Enfermeiro para cada 40 residentes.Os cuidados de enfermagem têm de ser prestados por enfermeiros. Não há espaço para o "jeitinho" de outros a mando dos responsáveis dos lares. Os idosos merecem cuidados profissionais, seguros e diferenciados em função das suas realidades individuais. São os nossos pais e avós. Seremos nós, amanhã.É urgente agir, que é como quem diz: fiscalizar a sério. Obrigar ao cumprimento do número mínimo de enfermeiros por doente para já, ao mesmo tempo que se altera a Lei. Não sei quantas denúncias fiz ao longo dos últimos anos. Sei, isso sim, que foram raras as consequências.O cenário de terror que está a ser vivido em muitos lares era, perdoem-me a honestidade, expectável. E acontece porque o Estado se demitiu de zelar pela proteção dos mais velhos. Ao não fiscalizar o cumprimento da Lei, o Estado abriu a porta ao abuso, à desumanidade, à tragédia!Os lares de hoje são depósitos e terra de ninguém. Os lares de hoje têm acamados e dependentes de cuidados de enfermagem em número tal que na verdade são verdadeiras Unidades de Cuidados Continuados fora da rede. São da Segurança Social, mas a maioria deveria ter tutela conjunta com o Ministério da Saúde. Cometem-se verdadeiros crimes contra as pessoas em muitos deles. Mas o que interessa? São só velhos não é? Os mesmos que seremos amanhã. Nós somos as vítimas do amanhã.