A ver passar aviões

Esperámos ansiosamente por este momento. Era preciso um sinal claro, inequívoco, que funcionasse não só como uma garantia de segurança, mas também como um marco simbólico de mudança de rumo. Durante vários meses ouvimos que nada mais seria como dantes. Percebemos, à força, que nada vale se não tivermos saúde. Mais. Percebemos, com uma violência que marcará as nossas vidas para sempre, que trememos perante a dúvida sobre a capacidade de resposta do nosso Serviço Nacional de Saúde. A pandemia colocou a nu os nossos medos e as nossas fragilidades. Mostrou que não há Liberdade sem um efetivo acesso aos cuidados de saúde. Não há Democracia.

Esperámos ansiosamente pelo momento em que nos diriam, preto no branco, sem espaço a interpretações duvidosas, qual o lugar da Saúde na hierarquia das prioridades políticas destes novos tempos. Para trás não fica apenas o relato esforçado e angustiado de milhares de profissionais de saúde. Para trás ficam também milhares de pessoas com exames, consultas e cirurgias adiadas. Vidas a quem o SNS, mesmo antes desta pandemia, tinha dificuldade em responder a tempo e horas.

Esperámos, por isso, por este momento. O primeiro dia do resto das nossas vidas. A hora em que um Governo sinalizaria, de forma óbvia, as prioridades da sua governação, transformando o Orçamento Suplementar num marco político. Confirmou-se o pior. O Governo vacilou, perdeu o foco e apontou no caminho errado ao dedicar ao SNS menos de metade do investimento que se prepara para fazer na TAP. Onde é que nós já vimos este filme? Não quero entrar na discussão aritmética do "mais milhão, menos milhão". Prefiro focar-me naquilo de que também é feita a política: sinais. Este é um sinal errado. Um vestígio que deixa espaço para a dúvida sobre se o Governo aprendeu alguma coisa com aquilo que nos aconteceu. Parece que não. Temo que o povo tenha razão quando diz que só nos lembramos de Santa Bárbara quando troveja. Passada a tempestade, voltamos à vida do costume, a injetar milhões dos impostos dos portugueses no Novo Banco e similares. Voltamos ao habitual porque nos achamos a salvo e fora de perigo. O filme está mais do que visto, mas confesso que pensei que não voltaria a rodar nas nossas salas. Enganei-me. A Saúde está condenada a ver passar os aviões.