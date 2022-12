Goleados pela Roménia

Na ressaca dos jogos do Mundial de futebol e das fintas de Marcelo Rebelo de Sousa no Qatar, Portugal acordou, na última sexta-feira, com a notícia de que a Roménia deverá ultrapassar o nosso país no ranking de desenvolvimento económico da União Europeia em 2024. O que mais terá de acontecer para percebermos que temos de mudar de rumo?