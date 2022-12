O que mais assusta nesta maioria já não é aquilo que aconteceu em oito meses, mas tudo o que ainda seremos forçados a ver nos próximos três anos. A única coisa que me descansa é ter a certeza de que o Presidente da República ajudará António Costa a terminar o seu mandato com dignidade.

Vamos terminar isto com dignidade!

ANTÓNIO COSTA prometeu, um dia, que ajudaria Cavaco Silva a terminar o seu mandato com dignidade, tal como o ex-Presidente da República já o tinha feito em relação a Mário Soares. Se soubesse o que sabe hoje, o atual primeiro-ministro talvez tivesse tido mais cuidado com as palavras. Dignidade é precisamente aquilo que tem faltado a estes primeiros oito meses de governo socialista.