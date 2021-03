Desconfinar a duas vozes

Os factos são o que são. Marcelo queria desconfinar depois da Páscoa, António Costa avançou já. Vamos ter o regresso às escolas associado à promessa de vacinar professores e profissionais não docentes. É um erro associar as prioridades do plano de vacinação a critérios políticos, fugindo das decisões técnicas.

"É uma questão de prudência manter a Páscoa como marco", disse o Presidente da República. Será António Costa imprudente ao anunciar o início do desconfinamento duas semanas antes do dito marco? "Desconfinar a correr será tão tentador quanto leviano", denunciou Marcelo Rebelo de Sousa. Será o Primeiro-Ministro leviano ao decretar já a abertura de parte das escolas, comércio local com vendas ao postigo, cabeleireiros e barbeiros?