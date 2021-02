Os reflexos das reações que temos ao que nos rodeia são importantes pontos de partida para reflexões.



Sendo a nossa realidade interna, a interpretação que fazemos da realidade que vivemos, então as nossas reações são assim reflexo do que somos, pensamos e sentimos.



Este reflexo é a ponte para a questão aberta do que sou. Do que vejo, do que sinto. De como reajo, ou seja, do que reflito.