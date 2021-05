Ir na onda da nossa verdade. Daquela que bate fortemente e grita por vezes tão alto para ser ouvida na areia movediça da racionalidade.



Para Albert Einstein "a única percepção verdadeiramente importante é a intuição. (...) É a linguagem da alma guiada pelo caminho da experiência inconsciente escondida no nosso cérebro, no nosso corpo, na união de todas as dimensões que compõem a inteligência intuitiva, pelo meio da qual podemos ser mais receptivos ao nosso mundo interior."



A intuição é o que mais se aproxima do que realmente somos, o que vai de encontro ao que queremos, ao que sentimos. É na ação desse intuir que encontramos o equilíbrio. Quando alinhamos tudo isso com o que fazemos.