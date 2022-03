Desconfinar a mente

O confinamento de nós próprios dentro da nossa cabeça, dos pensamentos e diálogos internos, das necessidades de sobrevivência primárias, são os melhores passaportes para o isolamento. Para a desconexão.

Deixar de saber distinguir "o que sou" ou "quem sou eu quando estou bem" e perante um estado de reações ao stress, passar a acreditar que "eu sou assim", esquecendo tudo o que se é além disso sem distinguir que "ser assim" é diferente de "estar assim", é um sinal de que se passou a fronteira para o outro lado. Para a desconexão do que também se é. Da essência do equilíbrio e bem-estar. Passar para o outro lado, pode ser passar para um estado de depressão, ansiedade, burnout.

E aquilo que se era, ficar nesta sombra. Uma sombra que vai conquistando o seu espaço, cada vez maior. Uma sombra que existe e pode manifestar-se em todos nós, mas que num bem-estar equilibrado surge momentaneamente, como reação transitória.

Passar por fases tempestuosas faz parte da condição para a evolução. Estados mais desconectados fazem parte de nós, de quem somos, até por forma de aprendermos a conectarmo-nos. Estados que passam pela sua curva de mudança e a estrutura permanece.

Mas querer acreditar que nos resumimos a eles, é redutor da nossa condição humana.

Uma coisa é ter momentos de desconexão. Outra coisa é esse estado passar a permanente, criando uma identificação cada vez maior, um estado de ser que, mesmo quando não se "é" o "era assim", a permanência torna-o real, presente, alimentando o ciclo do pensar-sentir-ser. De acordo com o Dr. Joe Dispenza "o teu cérebro está organizado para refletir tudo o que conheces na vida. (...) Ao repetir pensamentos, decisões, comportamentos e experiências, estás a forçar diariamente o teu cérebro a ativar as mesmas sequências, os mesmos padrões nas mesmas combinações, (...) que apenas lhe permites as mesmas velhas movimentações."