Apesar de o processo ser público, foi difícil ao subdiretor Carlos Rodrigues Lima chegar à informação relativa aos convidados do Benfica para jogos em casa e viagens internacionais. O Ministério Público no Supremo Tribunal de Justiça colocou vários entraves à consulta da Operação Lex – até pôs uma funcionária judicial a fazer de babysitter aos jornalistas que foram ver os autos. Mas uma informação perdida no meio de milhares de páginas revelou outra pista: parte dos dados encontrava-se já apreendida no processo E-toupeira e a outra relativa a convites desde 2011 tinha sido retirada do computador de Ana Paula Godinho, responsável pelas Relações Públicas do clube.Depois de consultada a informação disponível no caso E-toupeira, o trabalho das últimas semanas passou pela análise de toda a caixa de correio de Ana Paula Godinho já disponibilizada publicamente no blogue Mercado de Benfica, cuja autoria é atribuída ao hacker Rui Pinto, procurando as histórias por trás dos convites, isto é, se estes foram feitos por iniciativa do clube – como os chamados convites institucionais – ou se a maioria se fez convidada. São centenas de emails, folhas de Excel com nomes, plantas do camarote e disposição de lugares. Por trás de muitos nomes está uma história: Que motivo levou o contemplado ao camarote da Luz? Mera cortesia, abuso ou uma ação de charme junto dos vários poderes?Na reportagem sobre os estudantes universitários infetados com Covid-19 ou em quarentena por estarem em contacto com positivos, a jornalista Raquel Lito tinha tudo combinado com Margarida Simões quando ela avisou, por SMS, que afinal não queria ser entrevistada e fotografada. Dali a pouco, reconsiderou. Eram 14h24 de domingo, dia 25, quando enviou a mensagem a avisar que ia deixar a Pousada de Juventude (transformada numa espécie de hospital de campanha) onde esteve, nas Picoas.O fotógrafo, Sérgio Lemos, teve de sair à pressa de casa no Montijo e Raquel Lito, que estava num almoço de família, também se deslocou rapidamente para o centro de Lisboa. Margarida aguardava pelos repórteres, depois de uma chuva torrencial, com seis sacos, uma mochila e mala para o PC que tinha carregado do quarto minúsculo onde estava. Os alunos queixam-se ainda da comida fria, das casas de banho coletivas e da falta de wi-fi para estudarem.Já a jornalista Lucília Galha, descobriu que reina o caos no rastreio dos casos de Covid-19. Há pessoas que são mandadas para casa pela Saúde 24 por terem tido contacto com positivos e que nunca recebem uma chamada da saúde pública. Mais: são elas próprias que avisam os seus contactos do que aconteceu. Também há quem oiça uma coisa da Saúde 24 e outra do delegado de saúde. E outras recebem chamadas só passada uma semana – em que podem já ter infetado muitas pessoas.