Quando foi entrevistada pela subeditora Sara Capelo, Zita Seabra recebia em sua casa um jovem refugiado afegão que conheceu há uns anos

A jornalista da SÁBADO em conversa com um elemento da organização do Grande Prémio de Fórmula 1, em Portimão

Quando há mais de um mês a jornalista Lucília Galha começou a preparar o artigo que faz a capa desta edição, a farmacêutica AstraZeneca suspendeu os ensaios daquela que então era considerada a mais promissora vacina contra a Covid-19. Aquele que poderia ser um mau presságio revelou-se apenas um percalço na verdadeira corrida contra o tempo para a descoberta de uma vacina, a única forma de conter efetivamente a atual pandemia. Através da conversa com seis especialistas portugueses e estrangeiros, de contactos com as farmacêuticas com que a Comissão Europeia fez acordos para adquirir as vacinas, com a Organização Mundial de Saúde, a Agência Europeia do Medicamento e várias outras instituições, a jornalista daresponde-lhe a todas as questões sobre o que está a ser feito para encontrar uma vacina. E numa altura em que os números em Portugal atingem proporções nunca vistas, há boas notícias sobre o que está a ser feito.Quem a vê a imitar Cristina Ferreira ou Ana Malhoa nos sketches humorísticos não o imagina. Mas Joana Pais de Brito fala com um tom de voz baixo, é discreta e bastante tímida. A confissão à subeditora Vanda Marques foi feita numa conversa que andou a ser adiada durante meses devido à agenda preenchida da atriz – que ao contrário de vários colegas continuou cheia de trabalho durante a pandemia, seja no Cá por Casa, o programa da RTP de Herman José, ou a gravar a série baseada no livro Crónica dos Bons Malandros. Os amigos atores e guionistas é que conhecem bem esta faceta. Tanto que Eduardo Madeira já chegou a brincar com ela dizendo-lhe que preferia almoçar com a atriz em "modo Ana Malhoa" a almoçar com a versão original. Na abertura da secção de Sociedade revelamos os segredos das suas interpretações. E no site daem breve poderá ver o improviso de uma das suas personagens de humor: a vizinha com os sacos do lixo.Já a jornalista Raquel Lito foi até ao Algarve para ver o que se passa nos preparativos da etapa de Fórmula 1 que vai decorrer a 25 de outubro, em Portimão – a primeira prova do género em Portugal em 24 anos. Para a repórter ficou claro que se trata de um evento gigantesco: depois de se identificar e entrar no recinto, a jornalista acabou por se perder enquanto procurava o CEO do autódromo de Portimão, Paulo Pinheiro, entre filas de empilhadores estacionados, móveis por desembalar para decorar os camarotes e cabos espalhados por todo o lado de forma a estar tudo pronto para a chegada das primeiras equipas.Boa semana – e proteja-se, a si e aos outros.