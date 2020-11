A corrida ao hidrogénio vai movimentar mais de 9 mil milhões de euros até 2030, incluindo dinheiros privados e públicos. Aquele que já é considerado o negócio do século dará origem a novas rendas na área da energia para as empresas vencedoras. Ou seja, o Estado vai pagar - e muito - a introdução desta nova energia tal como já aconteceu com a solar e a eólica. Com interesses a movimentarem-se nos bastidores, o diretor-adjunto António José Vilela revela que a Polícia Judiciária e o Ministério Público estão a investigar o assunto, estando o inquérito centrado no Governo de António Costa.A entrada da sede da JSD tem uma nova galeria fotográfica, com todos os líderes da "jota". O recém-eleito líder da JSD tinha até planeado uma pequena cerimónia de inauguração, para a qual estava convidado o ex-líder da JSD e do PSD Pedro Passos Coelho. Mas as medidas de restrição de mobilidade entre concelhos ditaram o cancelamento - o que evita as especulações políticas, garantidas sempre que Passos Coelho aparece. A entrevista, na segunda-feira, não foi cancelada e cumpriu todas as regras de distanciamento. Até as de distanciamento do líder face a tweets do passado.O humor no feminino está cada vez mais forte em Portugal. Não acredita? A partir da pág. 66 a subeditora Vanda Marques e a jornalista Lucília Galha contam-lhe as histórias de seis mulheres que estão agora a dar cartas no humor nacional. Para além delas, não esqueceram Maria João Cruz, a veterana que escreve para Herman José desde os anos 90 e que é considerada uma pioneira na escrita humorística. Ao contrário do que se possa pensar - e apesar de adorarem o que fazem - todas falam de sofrimento, disciplina e muito trabalho antes de chegarem à parte do prazer e da diversão. Essa, só depois de estar tudo terminado.Para os adeptos do Benfica, Isaías será sempre conhecido como o "pé-canhão". E quando o subeditor de fotografia Alexandre Azevedo lhe sugeriu que a fotografia para a entrevista de vida que deu ao jornalista Pedro Ponte fosse feita no Castelo de São Jorge, junto a um dos canhões colocados nas muralhas, o ex-jogador aceitou logo. E não mudou de ideias quando a polícia impediu o carro de se aproximar do Castelo e obrigar toda a gente a fazer o percurso a pé. No fim da sessão, o fotojornalista ainda lhe tirou um retrato com o telemóvel com a vista para o rio Tejo por trás - uma imagem de turista numa cidade que o ex-jogador tão bem conhece.Boa semana.