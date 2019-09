Ricardo Araújo Pereira anota mais uma ideia. A SÁBADO foi assistir às filmagens de Gente que Não Sabe Estar, dedicado às eleições legislativas

Roberto Leal, que morreu no domingo, está em destaque nesta edição. A esse propósito, recordamos a sua passagem pela SÁBADO, em março de 2014. Quando foi fotografado, e como o estúdio fica ao lado da sala das telefonistas da Cofina, elas não o largaram sem uma foto. Aqui, com Mariana Caleiro e Carla Pintor

ePaper ou encontre-o nas bancas a 19 de setembro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 19 de setembro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Não é rap, música, mas RAP, Ricardo Araújo Pereira, um one-man show permanente. O jornalista Ricardo Dias Felner, que já o tinha acompanhado noutras ocasiões, voltou a ser surpreendido pelo humorista durante as filmagens de Gente que Não Sabe Estar, no domingo, onde ficou seis horas com a equipa de guionistas. "Estar com eles com as câmaras desligadas é uma espécie de espectáculo de stand up contínuo e compulsivo. RAP sente-se no seu meio, com os seus, e isso dá para tudo, incluindo exibições de kick boxing (há um saco no meio da sala, nos bastidores)".Também interessante é o seu gabinete, dentro da sala. Sobre a mesa tem só praticamente uma máquina de escrever das antigas, uma Olivetti Lettera 32. "Em casa há mais". É um coleccionador, mas o equipamento continua a ter uma função. O ritmo, o som do matraquear das teclas da máquina inspira-o e escreve de forma contínua. "Ponho uma folha de papel e começo a escrever coisas meio ao acaso. Às vezes, lá aparece uma ideia que aproveito". A reportagem está nas páginas 76 a 81.Rory Sutherland é vice-presidente da Ogilvy e é um guru da publicidade, que sabe usar os estudos da Psicologia Comportamental no seu trabalho. Aliás, criou uma equipa na sua agência em Londres que tem por missão pensar fora da caixa. A subeditora Vanda Marques falou com Rory por videoconferência, durante 1h30. A conversa só foi interrompida porque ele tinha outra chamada para o Colorado. Interessado em todo o tipo de produtos, já veio a Portugal várias vezes. Diz que Lisboa é uma das suas cidades preferidas e que uma solução para melhorar a saúde do planeta passa por fazer menos viagens de avião e usar mais as videoconferências.Um dia depois da entrega da taça de campeão da primeira volta do Brasileirão pelo Lance, o treinador Jorge Jesus ainda teve tempo para responder por WhatsApp às perguntas de Rui Miguel Tovar sobre a movida carioca. Há de tudo, desde novas amizades até à descoberta de um campeonato especial, com adeptos apaixonados e famílias nos estádios. "A única coisa que não tenho para comer são as cabeças de peixe"(sim, Jesus faz o emoji do peixe).Tudo começou com uma troca de mensagens com uma colega de Erasmus, portuguesa, que tinha largado tu- do para ir viver para Talalla, zona paradisíaca no Sri Lanka. A jornalista Maria Espírito Santo ficou convencida quando ela lhe falou das paisagens incríveis e das pessoas que tinha conhecido. E assim, ignorou as dicas que lhe tinham dado sobre a Indonésia e o Vietname e reservou os bilhetes para Colombo, capital da antiga Ceilão. O que encontrou lá, do trânsito caótico aos templos em locais improváveis, pode conhecer nas páginas 124 a 127. Aproveite a boleia.