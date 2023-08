O novo Joe Berardo

Há muito tempo que a repórter Ana Taborda andava a tentar encontrar-se com Joe Berardo. Agora, conseguiu estar com o empresário, que aceitou falar da sua nova vida e até se mostrou com um novo visual: de barba. E ainda: o que acontece nas reuniões do Conselho de Estado; como Portugal atrai as grandes estrelas internacionais.

Pouco depois de Joe Berardo ter sido ouvido na Assembleia da República, em maio de 2019, a redatora principal Ana Taborda fez o primeiro telefonema ao empresário a pedir-lhe uma entrevista. Seguiram-se muitos outros contactos, alguns diretamente, a maioria através do seu assessor, e a resposta foi sempre a mesma: não era o momento mas, um dia, Joe Berardo falaria. Até que, no passado mês de abril, aceitou ouvir o que a SÁBADO pretendia. O encontro aconteceu no segundo aniversário do B-Mad, um dos dois museus que abriu desde 2019. Ana Taborda explicou ao empresário, agora com barba, que estava a preparar um artigo sobre a sua vida nos últimos anos. Confrontado com isso, aceitou prestar algumas declarações e esclarecimentos. Falou da detenção, da morte da mulher, da depressão que lhe foi diagnostica e do novo museu que vai abrir. Mas recusou sempre abordar um tema: dinheiro.

Segredos do Conselho de Estado