O Senhor Diamante

Esta semana, trazemos-lhe a história do Senhor Diamante, o português que liderou a Diamang, uma das cinco maiores produtoras de diamantes do mundo. E ainda: uma entrevista com John Grisham, uma reportagem com o canoísta Fernando Pimenta e os cavalos Lusitanos mais valiosos do mundo.

Ernesto Jardim de Vilhena liderou durante 47 anos a Diamang, a Companhia de Diamantes de Angola. Nascido no Alentejo, numa família de elite, controlava a partir de Lisboa a mega empresa, que chegou a explorar diamantes em 90% de Angola e, no seu auge, teve 23 mil trabalhadores. Com um salário que até Salazar considerava "demasiado elevado", Ernesto Vilhena acumulou uma coleção de arte com 65 mil objetos (o Museu Nacional de Arte Antiga tem 48 mil). Para contar a história do Senhor Diamante, a Redatora Principal Ana Taborda falou com o seu único neto, Manuel Vilhena, que estava na Áustria (a conversa foi por Zoom), e ainda com uma nora, Maria dos Prazeres, a viver numa aldeia perto de Viseu – foi ela que autorizou o uso das fotos dos herdeiros para este trabalho.

Grisham: bestsellers e injustiças