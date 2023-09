Choco frito, salada de polvo e amêijoas à Bulhão Pato, mas também lapas, couve-flor assada ou corações de galinha. Os repórteres da SÁBADO foram em missão: encontrar os melhores petiscos perto de Lisboa e do Porto. E ainda: a propaganda russa em Portugal; entrevistas com a psicóloga de Fernando Pimenta e com o ex-treinador Manuel Cajuda.

Pouco passava das 11h quando os repórteres Tiago Neto e Pedro Ferreira saíram de Lisboa. A missão: ir provar petiscos. A primeira paragem foi no Hangar do Peixe, perto da Aldeia do Meco. Dali seguiram para Setúbal, numa viagem curta, para provarem o choco. À tarde, os destinos foram mais a norte: primeiro na Aldeia da Mata Pequena (Mafra), onde experimentaram as delícias criadas pelo chef Filipe Reis, como couve-flor assada e corações de galinha. Já quase ao pôr do sol chegaram à Ericeira para "tapear" num reduto do petisco espanhol, a taberna La Popular. Podíamos continuar a enumerar outros pratos e restaurantes, mas o melhor mesmo é ler o artigo a partir da página 28.