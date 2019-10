O repórter de imagem, João Cortesão, durante a entrevista com o antigo espião do SIS, Carvalhão Gil

A jornalista Raquel Lito foi falar com a contabilista da mãe de Cristiano Ronaldo

Frederico Carvalhão Gil foi expulso dos serviços secretos portugueses e da própria função pública há cerca de 15 dias. Está detido em casa há mais de três anos e já foi julgado e condenado por corrupção passiva e violação do Segredo de Estado. Um processo inédito na justiça portuguesa e nas secretas nacionais. Como inédita foi a entrevista que o espião deu à SÁBADO durante várias horas, na própria residência de Lisboa. Sempre amável, Carvalhão Gil aceitou responder a quase tudo o que lhe perguntámos.Sobre o processo que o visou e o resto. De fora, só ficou a relação com as filhas e alguns nomes e dados que não quis revelar do SIS – pelo menos, por agora. Situações relacionadas com muitas ilegalidades alegadamente praticadas pelos espiões ao longo dos anos. Depois desta entrevista, é impossível que as duas comissões de fiscalização das secretas – uma funciona junto do Ministério Público e outra é escolhida pelo Parlamento – digam que nada viram, que nada leram, que nada sabem. Uma investigação com a marca SÁBADO – são 11 páginas que merecem ser lidas com muita atenção.Quando a jornalista Raquel Lito partiu para este trabalho sobre os negócios da mãe de Cristiano Ronaldo só sabia o básico: aquilo que ia saindo avulso nas revistas de social. Mas depois de alguma investigação chegou à contabilista de Dolores Aveiro, que tem escritório em Setúbal, com vista para o rio Sado. Durante duas horas, Margarida Baptista revelou-lhe como é que a mãe de CR7 atrai tantos seguidores no Instagram e, por arrasto, anunciantes de grandes marcas. De resto, ela é o seu braço-direito nas negociações das campanhas, a mulher que faz contratos blindados e não cede nos cachês.Durante três semanas, a subeditora Sara Capelo tentou falar com a família de Sinclética Torres, uma das primeiras deputadas negras na Assembleia Nacional, o parlamento do Estado Novo. Até que um telefonema para o socialista Vítor Ramalho desbloqueou tudo: o político fora colega na faculdade do sobrinho de Sinclética. E prontificou-se a ajudar no contacto. Dias depois, a SÁBADO conseguiu falar com o filho da antiga deputada através do WhatsApp.Durante muitos anos, a jornalista Filipa Teixeira fez miniférias em Trás-os-Montes. Depois, já com carta de condução, decidiu que queria conhecer todo o País. Até se lançar no trabalho de capa desta semana, a jornalista achou que já conhecia tudo. Enganou-se e os 50 destinos que recolheu para si, caro leitor, foram também para ela uma descoberta. Resta-me desejar-lhe que tenha uma boa leitura e, se for caso disso, boa viagem.