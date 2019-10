A jornalista Raquel Lito com o empresário David Paixão – conhecido por Mr. Palhinhas – nos estúdios da SÁBADO

O repórter Markus Almeida durante a entrevista a Jean-Yves Ferri e Didier Conrad, a dupla criativa de Astérix

Para preparar o tema de capa desta edição, a redatora principal Ana Taborda passou um dia na Biblioteca Nacional a consultar o jornal O Retornado. Procurava histórias das pessoas que, após o regresso forçado a Portugal, tivessem sido alojadas temporariamente em hotéis de luxo. E foi numa das edições de 1975 que descobriu este anúncio: "Pede-se a Fernanda de Sousa Cruz, ex-proprietária de confeções Yé-Yé de Nova Lisboa, o favor de contactar com Maria de Lourdes da Cruz Coelho Pereira no Hotel Altis, no quarto 205, Lisboa." Há algumas semanas encontrou Maria de Lourdes na direção da Cáritas de Coruche. E foi já num encontro pessoal que ela lhe explicou o anúncio: com o marido, em Lisboa, Maria de Lourdes tinha perdido o rasto à mãe. Fernanda Cruz nunca o chegou a ver. Continuava em Angola, onde ficou até à década de 80. Quando finalmente voltou, juntou-se à filha, com quem hoje vive. Esta é uma das muitas histórias incríveis sobre um tema para muitos desconhecido que pode ler a partir da página 36.Em dezembro do ano passado, a União Europeia decidiu proibir a venda de palhinhas de plástico a partir de janeiro de 2021. O anterior governo antecipou-se a Bruxelas e determinou que, em Portugal, a venda de palhinhas descartáveis será proibida em julho do próximo ano. Por sua vez, um grupo de empreendedores nacionais anteciparam-se ao Executivo e já vendem alternativas amigas do ambiente: em papel, inox, bambu, massa, comestíveis e aromatizadas com vários sabores. Vários deles contaram à jornalista Raquel Lito como começaram estes projetos e as dificuldades por que passaram. E se, no início, o investimento não era bem compreendido – João Jerónimo e Joana Gutierrez, que vendem palhinhas em bambu, ouviram muitas vezes a mesma pergunta da família: "o que interessa um cabo de madeira?" –, hoje já são poucos aqueles que questionam esta medida, ainda que simbólica, em defesa do ambiente.Quando no último sábado o jornalista Markus Almeida chegou à livraria Buchholz para entrevistar Jean-Yves Ferri e Didier Conrad, a nova dupla criativa de Astérix, levava um pedido especial: um desenho do herói gaulês em exclusivo para os leitores da SÁBADO. Como o tempo estava contado, Didier Conrad prometeu enviar o desenho mais tarde. Acabou por fazê-lo no domingo à noite, em Paris, e por o remeter à editora na manhã seguinte. Depois de digitalizado, foi enviado por email, mesmo a tempo de ser incluído nesta edição. Uma entrevista – e um desenho – sobre a nova aventura de Astérix e não só, para ler a partir da página 116.Boa semana.