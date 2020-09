A atriz Sara Barros Leitão com a jornalista Filipa Teixeira

O repórter Pedro Miranda numa prova de vinhos na Quinta do Porto Nogueira, no Cadaval

A pensar no fim de semana alargado, a equipa do GPS preparou-lhe um guia completo para aproveitar o que há de melhor no Alentejo, na região Centro e no Norte do País. Para além das sugestões sobre o que poderá ver e fazer ao ar livre, apresentamos-lhe vários roteiros vinícolas e deixamos-lhe uma lista de alojamentos com pacotes especiais para o feriado, a 30, 60, 90 e 120 minutos de Lisboa e do Porto. Aproveite.Estreou-se na televisão, mas diz que é no teatro que se sente bem – e é aí que agora interpreta Catarina, na polémica peça de Tiago Rodrigues Catarina e a Beleza de Matar Fascistas. O pretexto perfeito para a atriz Sara Barros Leitão conversar com a jornalista Filipa Teixeira sobre a sua faceta de ativista e o porquê de criticar com tanta liberdade os poderes instituídos na área cultural.É provável que nunca tenha ouvido falar em Diamantino Martins. Mas no mundo das estrelas, onde o agente de viagens, modelo e relações-públicas das áreas VIP dos grandes festivais se move, todos o conhecem – e tratam-no por "Diamante". O juiz Rui Rangel também o conhecia. E segundo a acusação da Operação Lex chegou a pedir-lhe dinheiro e bilhetes para o Rock in Rio em troca de ajuda num processo judicial. Quando fez 50 anos, em 2018, fez uma festa para 800 pessoas e os amigos ofereceram-lhe uma volta ao mundo. Agora com os eventos parados dedica-se à sua Kinta do Meco, onde já planeia eventos "à volta da mesa".No fim da entrevista a Pauleta, a equipa de repórteres da SÁBADO pensou fotografar o ex-futebolista no gabinete da FPF, o que não foi possível por questões de segurança. Foram então para um dos relvados, junto a uma baliza, onde o antigo ponta de lança fez alguns remates para a foto perante o olhar do jornalista Pedro Ponte. Com a pontaria que lhe é conhecida, Pauleta não só acertou na baliza. mas também no repórter fotográfico João Miguel Rodrigues. Um pequeno susto no fim de uma conversa reveladora.Até 15 de outubro continuamos a oferecer aos leitores os volumes de duas coleções emblemáticas, Os livros sobre os Irmãos Kennedy serão distribuídos preferencialmente nas zonas Norte e Centro do País. Já A Guerra Secreta será distribuída preferencialmente nas zonas de Lisboa e Sul. Todos os exemplares são gratuitos, mas dependem da disponibilidade no ponto de venda.Boa semana.