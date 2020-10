A jornalista Lucília Galha foi ver o que se encontra nas obras de arqueologia: em Lisboa, basta escavar 20 centímetros para descobrir muros romanos

A 10 de outubro, a SÁBADO vai publicar uma revista especial sobre as eleições nos EUA

Para fazer o artigo de capa desta edição, sobre os cursos com mais procura, a subeditora Sara Capelo questionou mais de 20 empresas acerca do que tentam encontrar num jovem candidato e que áreas de formação e qualidades privilegiam. Falou também com recrutadores e recém-licenciados e assistiu a uma sessão online – aconteceu no Zoom e serviu para tirar dúvidas sobre o programa de trainees do Novo Banco, que começa no dia 19. A sessão contou com 700 participantes (apesar de apenas estarem disponíveis 50 vagas), o que mostra o interesse nestes programas de formação. E revela também uma tendência: nesta fase da pandemia, o recrutamento está a passar muitas vezes por entrevistas online.Anna Lembke, a psiquiatra que entra no documentário O Dilema das Redes Sociais, no qual se mostra como a tecnologia se transformou numa droga, admitiu à subeditora Vanda Marques que só agora tem um smartphone. E apenas o comprou porque é a única forma de prescrever medicamentos aos seus doentes. No entanto, costuma andar com ele desligado na mala. "Sou é viciada no email. Consigo libertar-me quando vou numas férias sem tecnologia, mas quando volto, nem quero olhar para o email porque sei que vou ficar outra vez agarrada." Aliás, um dos conselhos que dá para combatermos o vício das redes sociais é fazer férias sem tecnologia. Outro: nunca usar o telemóvel na cama.Após mais de 10 anos a relatar as memórias dos soldados portugueses na Guerra Colonial no jornal Correio da Manhã, não foi complicado para a jornalista Marta Martins Silva encontrar histórias de madrinhas que acabaram por se casar com os soldados com quem se correspondiam. A autora de Madrinhas de Guerra iniciou a pesquisa para este livro em dezembro de 2019, após uma reportagem que fez para a SÁBADO sobre os primeiros soldados portugueses a chegar ao palco da guerra em África, e em maio deste ano estava concluído. Conseguiu falar com quase todos os protagonistas das histórias pessoalmente e chegou a comover-se. A pandemia só impediu um encontro: "Tínhamos combinado para março, mas por causa da Covid-19 tivemos de falar por telefone", contou à jornalista Susana Lúcio.Até 15 de outubro continuamos a oferecer aos leitores os volumes de duas coleções emblemáticas. Os livros sobre os Irmãos Kennedy serão distribuídos preferencialmente nas zonas Norte e Centro do País. Já A Guerra Secreta será distribuída preferencialmente nas zonas de Lisboa e Sul. Todos os exemplares são gratuitos, mas dependem da disponibilidade no ponto de venda.