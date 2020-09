O jornalista Alexandre R. Malhado com André Ventura na convenção do Chega, em Évora

O repórter André Rito com o ex-deputado Luís Vilhena, que está a organizar o espólio do tio, José Vilhena

No último ano, o jornalista Alexandre R. Malhado tem acompanhado ao detalhe as atividades do Chega. Foi assim que publicou dezenas de notícias que mostraram como o partido de André Ventura foi infiltrado pela extrema-direita ou como o ex-comentador de futebol afeto ao Benfica foi escoltado por elementos da equipa de boxe do FC Porto no célebre comício que terminou com uma saudação nazi. Mas, ao longo desse tempo, foi reparando na mulher discreta que surgia ao lado de André Ventura desde que o agora deputado do Chega se lançou na política, na campanha autárquica de Loures, pelo PSD. Dina Nunes Ventura esteve sempre ao lado do marido, fosse em campanha, a subir ao palanque para um discurso ou durante um jantar do partido – e na convenção do passado fim de semana não foi exceção, sempre com um segurança a impedir qualquer aproximação. Mas a atividade da "primeira-dama" do Chega vai para além das aparições públicas. Dina esteve no encontro na Herdade da Torre, em Arronches, em que André Ventura negociou com Gonçalo da Câmara a coligação Basta. Nas palavras de Sandra Matias, mulher do presidente do Partido Pró-Vida Manuel Matias, "ela sabe da importância que é as esposas estarem ao lado dos seus maridos, de apoiar as suas causas". Motivos suficientes para lhe contarmos quem é a mulher por trás de Ventura e a influência que tem no pensamento do deputado do Chega.Luís Vilhena, ex-deputado à Assembleia da República, está a organizar o espólio do tio, José Vilhena, um dos mais inconvenientes ilustradores portugueses do século XX. Para mostrar à SÁBADO parte desse legado, recebeu o jornalista André Rito na sala de um apartamento na Ajuda, com desenhos originais espalhados por toda a parte. Muitos deles, produzidos antes do 25 de Abril, não passavam no crivo da censura. E era num falso maço de tabaco que o autor escondia algumas ideias. No fundo da embalagem estavam dissimuladas páginas de texto em letra miudinha. Parte dos desenhos poderão ser vistos numa exposição na Assembleia da República.Nesta edição e nas próximas, até 15 de outubro, vamos oferecer aos leitores os volumes de duas coleções emblemáticas da SÁBADO. Os livros sobre os Irmãos Kennedy serão distribuídos, preferencialmente, nos pontos de venda das zonas Norte/Centro do País. Já os livros de A Guerra Secreta serão distribuídos, preferencialmente, nas zonas de Lisboa/Sul. Todos os exemplares são gratuitos, mas dependem da disponibilidade no ponto de venda. No total, serão distribuídas 38.600 cópias das duas coleções em cada edição.Boa semana.