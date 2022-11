FP 25, Pessoa e o fim do cash

Esta semana, trazemos-lhe as memórias de um ex-operacional das FP 25 e as recordações de Manuela Nogueira, sobrinha de Fernando Pessoa (que lembra os passeios com o poeta na praia). E fizemos um périplo pelas lojas que não aceitam pagamentos em dinheiro.

Em setembro de 2021, a editora-executiva Maria Henrique Espada escreveu uma notícia sobre antigos FP 25 que surgiam nas listas autárquicas de vários partidos e falou com um deles: Luís Gobern Lopes. O ex-operacional estava na altura a tentar finalizar um documentário sobre as Brigadas Revolucionárias e falava em escrever um livro sobre as FP 25. Mais de um ano e várias conversas telefónicas depois, a entrevista aconteceu nas instalações da SÁBADO (feita com o apoio do diretor-adjunto, António José Vilela), e não com um, mas dois ex-FP 25. Gobern Lopes teve recentemente uma intervenção cirúrgica e optou por não conduzir, trazendo um amigo como motorista, que o acompanhou durante toda a entrevista.