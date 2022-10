As memórias de Adriano

Político, pensador e professor, Adriano Moreira morreu no domingo, com 100 anos, e a SÁBADO preparou-lhe um dossiê especial com 100 histórias. E ainda: entrevistas com o repórter de guerra John Sweeney (ao telefone da frente de batalha na Ucrânia) e com a cantora Teresa Salgueiro; e a bizarra moda de fumar cotonetes.

Já havia alguma informação recolhida (o ex-político até tinha dado uma longa entrevista à SÁBADO em 2012), mas a verdade é que as 100 histórias sobre Adriano Moreira (que morreu com 100 anos no domingo, 23), foram escritas em menos de 48 horas. Para essa tarefa reunimos os jornalistas Ana Taborda, Lucília Galha, Margarida Davim e Marco Alves, que falaram com pessoas próximas do ex-líder do CDS para lhe trazer os pormenores mais relevantes da sua vida, desde a infância passada numa Lisboa onde tinha de ir buscar água ao chafariz até à prisão no Estado Novo e à convivência com Salazar - e a sua vida académica e familiar.