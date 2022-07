A mulher mais rica

Com uma fortuna avaliada em 4,26 mil milhões de euros, é a única portuguesa na lista dos 500 mais ricos do mundo da revista Forbes. A história de Fernanda Amorim faz o tema de capa da SÁBADO desta semana.

Fernanda Amorim é discreta e poucas vezes falou em público – aparecia ao lado do marido, o milionário Américo Amorim, também ele pouco adepto do social. Para escrever a história da mulher mais rica de Portugal, a redatora principal Ana Taborda contactou mais de 30 pessoas. E poucas conheciam bem a matriarca de 87 anos, que continua a conduzir o seu carro, a visitar as empresas e a fazer viagens com amigas. "Os Amorim sempre tiveram uma vida muito austera e ligada à família e ao trabalho. A Dona Fernanda acompanhava o marido em quase tudo e adaptava rapidamente as agendas às mudanças e aos imprevistos", contou uma delas.