Como salvar o casamento

A jornalista Susana Lúcio estava a entrevistar Catarina Beato quando, de forma inesperada, a mentora de relacionamentos exclamou: "Desculpe, tenho de ir buscar umas cuecas." O caso insólito enquadrou-se na perfeição no tema do artigo, que faz a capa da SÁBADO esta semana: como superar crises no casamento. É que a gestão do dia a dia com filhos é um dos desafios, como nota Catarina, explicando que tinha planeado conversar de forma sossegada, mas o filho mais velho adoeceu e foi preciso "mudar a logística". "Agora estou com a minha filha numa festa da escola", contou, ao telefone. Saber comunicar com o parceiro sem atribuir culpas ou fazer julgamentos também é fundamental para evitar a separação, garantem os nove especialistas que a jornalista entrevistou.