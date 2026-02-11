Sábado – Pense por si

Carlos Torres
Carlos Torres
11 de fevereiro de 2026 às 23:00

Seguro, o novo Presidente

Estivemos com António José Seguro em exclusivo no dia das eleições e contamos a sua história. E ainda: Ventura critica os "tachos", mas eles também existem no Chega; reportagem nas zonas mais afetadas pelo mau tempo.

Pouco depois de ter ido votar, António José Seguro aceitou passar o resto da manhã em exclusivo com a SÁBADO. O diretor-geral editorial adjunto Eduardo Dâmaso e a jornalista Rita Rato Nunes acompanharam-no e à mulher ao café para tomar o pequeno-almoço, seguiram depois até ao mercado das Caldas da Rainha e aos passadiços da Foz do Arelho. Nestes últimos momentos antes de ser eleito Presidente da República, Seguro distribuiu abraços e falou com os vizinhos e amigos com quem se cruzou, mantendo-se sempre tranquilo. nesta edição, pode ficar a conhecer a história do novo Presidente e como ele quer gerir a sua Casa Civil.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Nomeações Denúncia irmã IRmãos CHEGA Partido Socialista André Ventura Idalina Ourém Lisboa Freixianda
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Seguro, o novo Presidente