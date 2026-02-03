Sábado – Pense por si

Carlos Torres
Carlos Torres
03 de fevereiro de 2026 às 23:00

O cunhado milionário

Os negócios suspeitos do cunhado do ministro Leitão Amaro em Angola. E ainda: tempestade condiciona campanha Presidencial; entrevista ao músico Jorge Fernando; as vítimas dos abusos sexuais da Igreja.

Como é que alguém ganha 450 milhões de euros em Angola? Foi a esta pergunta que o repórter Carlos Rodrigues Lima tentou responder, depois da “apresentação pública” de Ricardo Leitão Machado, cunhado do ministro António Leitão Amaro, numa entrevista ao Expresso. Dono da maior herdade do País, o empresário aterrou, em 2008, em Angola, onde começou a negociar créditos de carbono e até foi apanhado em escutas telefónicas com Álvaro Sobrinho, o antigo presidente do BES/Angola. Quatro anos depois, já assinava contratos de milhões na ferrovia e na produção de energia.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Milhões Leiria Portugal Amália Rodrigues Álvaro Sobrinho Jorge Fernando António José Seguro António Leitão Amaro Igreja Católica Banco Mundial Banco Espírito Santo
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

O cunhado milionário