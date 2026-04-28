Sábado – Pense por si

Ana Taborda
Ana Taborda Jornalista
28 de abril de 2026 às 23:00

Os ratos que ajudam a tratar a dor

As novas terapias para a dor crónica puseram uma jornalista da SÁBADO a mexer em animais; no café de Joana Mortágua houve opositores políticos a brindar ao seu sucesso; e o cheiro da Lisboa romana pode fazer lembrar peixe em mau estado.

Quando chegou ao laboratório da Sea4us, dentro da Nova Medical School, a jornalista Lucília Galha nunca imaginou que ia acabar a manhã com um pequeno rato branco ao colo. Na verdade, nem sabia que ia ver 48 exemplares da espécie Wistar han (além da cor, distinguem-se por terem olhos encarnados). A visita tinha outro motivo: acompanhar os investigadores que estão a desenvolver um analgésico inspirado numa esponja do mar. É no chamado Biotério, dentro do laboratório, que se fazem experiências científicas com animais – antes de entrarem em testes, passam uma semana a habituarem-se ao contacto humano, o que implica colo. Quando lhe perguntaram se queria pegar num, a jornalista – que detesta ratos – acedeu, mas em pânico.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos Laboratório laboratórios rato ratos Lisboa Olisipo Sport Clube Lusitânia Bloco de Esquerda CDS - Partido Popular Joana Mortágua Pedro Costa André Simões Café Central
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Os ratos que ajudam a tratar a dor