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Zelensky à defesa: as mudanças na cúpula política da Ucrânia

Renata Lima Lobo 08:00
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Primeiro-ministro, ministro da Defesa e comandante-chefe das Forças Armadas. São estas as substituições mais sonantes levadas a cabo por Volodymyr Zelensky em plena lei marcial. Trata-se apenas de uma remodelação governamental ou de uma disputa mais profunda entre o poder político e o poder militar?

A Ucrânia vive sob lei marcial desde 24 de fevereiro de 2022, dia em que a Rússia lançou a invasão em larga escala do país. O regime de exceção, decretado por Volodymyr Zelensky e aprovado pelo parlamento, permite ao Estado adotar medidas extraordinárias para a defesa nacional e impede a realização de eleições nacionais. As presidenciais previstas para 2024 acabaram por ser adiadas, numa altura em que milhões de ucranianos se encontram deslocados, refugiados no estrangeiro ou mobilizados nas Forças Armadas.

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